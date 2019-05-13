Картина дня: бунт водителей автобусов в Таллинне, новый кандидат в министры от EKRE и нападение заключенных

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Центристы рухнули, реформисты лидируют, рейтинг EKRE растет несмотря на скандалы
Согласно последнему опросу Kantar Emor, пальму первенства среди эстонских партий в мае прочно удерживает Партия реформ, рейтинг которой в мае составил 33,5%. Читайте далее...
Неэстонцы перестали верить центристам: рейтинг упал почти на 30%
Согласно последнему исследованию, проведенному Kantar Emor, рейтинг правящей Центристской партии среди неэстонцев в мае резко упал до 39,2%. Читайте далее...
После выборов центристы потеряли более половины своей поддержки в Таллинне
Как показывает последнее исследование Kantar Emor, много лет правящие в Таллинне центристы после выборов стремительно утрачивают свои позиции среди избирателей: в мае рейтинг Центристской партии в столице составил всего 16,2%. Еще в феврале этот показатель был равен 35,5%. Читайте далее...
Ничто не гарантировано
Центристская партия, пригласившая в правительство правых радикалов исключительно ради сохранения собственной власти, поплатилась за свою беспринципность. Рекордно низкие показатели партии (15,3% по стране) свидетельствуют о том, что словам Юри Ратаса о всеобщей солидарности население верит не слишком, и под большим сомнением, верит ли в то, что он говорит, сам премьер-министр. Читайте далее...
Новый кандидат в министры воюет с государством в суде
Эстонская Консервативная Народная партия (EKRE) подтвердила, что новым кандидатом на пост министра внешней торговли и инфотехнологий стала член Рийгикогу Керт Кинго (51). В прошлом Кинго - гоcударственный чиновник, и её карьерный путь в госсекторе был довольно извилисты. Читайте далее... Кандидат в министры от EKRE о споре с Налогово-таможенным департаментом: я стала жертвой притеснений на рабочем месте. Читать далее...
Жители Эстонии возмущены: в новой рекламе раковая опухоль расположилась над Нарвой
Рекламная кампания Эстонского ракового союза озадачила жителей двух регионов Эстонии. И хотя сам логотип начали использовать еще в начале апреля, волна возмущения поднялась лишь сейчас. Читайте далее...
«Нахальный работодатель должен нам 300 000 евро»: в Таллинне водители автобусов вышли на тропу войны
Сотня водителей и диспетчеров восстали против MRP Linna Liinid OÜ, чтобы отвоевать невыплаченную зарплату на сумму 300 000 евро. Но оскандалившийся руководитель автобусной фирмы Айво Пярн только разводит руками и говорит, что денег нет. Читать далее...
Видео: Honda столкнулась с Volkswagen, перевернулась через крышу и приземлилась на капот другого автомобиля
В Таллинне на перекрестке улиц Валдеку и Мяннику-теэ произошла авария. На месте происшествия была полиция и скорая помощь. Читайте далее...
Полицией за последние сутки были задержаны 82 пьяных водителя
По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки полицией были задержаны 82 нетрезвых водителя. Читайте далее...
Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево через 20 минут после вылета
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar. Читайте далее...
В Эстонии круто быть должником
Круче быть должником, чем тем, кто ждет от него возврата долга, сказала Postimees канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт. Читайте далее...
Профсоюзы предлагают повысить зарплату как минимум на 30% работникам этой сферы
Академические профсоюзы направили Совету ректоров вузов Эстонии проект отраслевого коллективного договора, предлагая как можно скорее выправить сложившуюся ситуацию. Профсоюзы ставят своей целью договориться об основных условиях труда в сфере высшего образования и обеспечить как минимум 30-процентное повышение зарплаты. Читайте далее...
График: названа средняя брутто-зарплата в Эстонии
В 2018 году средняя месячная брутто-зарплата наемного работника составила 1234 евро, поднявшись на 79 евро по сравнению с позапрошлым годом, сообщил в понедельник BNS Департамент статистики. Читайте далее...
Скончался российский олимпийский чемпион
Олимпийский чемпион Анатолий Ионов скончался на 80-м году жизни. Читайте далее...
Россиянин тайно взял эстонское гражданство: его будут судить
Жителя Псковской области будут судить за сокрытие информации о наличии эстонского паспорта. Читайте далее...
Семейное насилие - не личное дело семьи
Иногда те, кто оправдывает семейное насилие, ссылаются на неприкосновенность семьи. Однако зачастую подобное суждение мешает выявить насилие, поскольку культивируется мнение, что в семейные дела ни за что нельзя вмешиваться, пишет советник отдела политики равноправия министерства социальных дел Агнес Эйнман. Читайте далее...
EKRE принимает дружащих с Россией политиков
На прошлой неделе баллотирующийся в Европейский парламент член партии EKRE Яак Мадисон сообщил, что в Эстонию едет лидер французской правоконсервативной партии «Народный фронт» Марин Ле Пен. В пятницу выяснилось, что EKRE принимает в Таллинне еще нескольких европейских политиков: некоторые из них посещали аннексированный Крым, чем оправдывали действия России. Читайте далее...
Погибшая в страшной аварии в Ярвамаа девушка оказалась горнолыжницей
Alpine Ski Team Estonia, страница в социальной сети Facebook, посвященная горнолыжному спорту Эстонии, сообщила о гибели молодой эстонской горнолыжницы Греэте Подерат в автомобильной аварии в Ярвамаа, которая произошла в пятницу утром. Читайте далее...
Как на пожар: Хельме хочет снизить алкогольный акциз уже нынешним летом
По словам министра финансов Мартина Хельме, его непоколебимым желанием является снижение алкогольного акциза уже с 1 июля этого года, чтобы проверить, повлияет ли и как эта инициатива на латвийскую приграничную торговлю. Читайте далее...
Время уклоняться от объятий
Один из главных упреков в адрес Центристской партии накануне и после парламентских выборов заключается в том, что она не спешит расторгнуть договор о сотрудничестве с пропрезидентской партией «Единая Россия. Изрядно поусердствовали в этом и представители EKRE, которые, однако, вскоре после выборов (а точнее – с момента начала переговоров о создании коалиции) под шумок вопрос замяли. Читайте далее...
Заключенные напали на двух работников полиции
Утром 12 мая двое мужчин, которые находятся под стражей, напали на двух работников Нарвского арестантского дома, в результате чего работники полиции получили телесные повреждения. Читать далее...
Его разыскивает полиция: осужденный за наркопреступление уклоняется от правосудия
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Аймара 1988-го года рождения. Осужденный за совершение наркопреступления мужчина уклоняется от правосудия, сообщила пресс-служба полиции. Читайте далее...
Нужна помощь матери, которая в подарок на день рождения получила страшный диагноз
Недавно Фонд лечения от рака «Подаренная жизнь» начал помогать в лечении от рака груди 38-летней Реэде Суйк, но для этого крайне необходима помощь неравнодушных людей. Реэда в начале прошлого года она узнала о собственном страшном диагнозе и уже успела пройти часть этого тяжелого пути, теперь она является и постоянной помощницей Фонда лечения от рака. Читайте далее...