Пн, 13.05.2019
Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной? Анна Пыльд
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  • Картина дня: падение рейтинга центристов, новый кандидат в министры от EKRE и резонансная реклама Эстонского ракового союза

Картина дня: падение рейтинга центристов, новый кандидат в министры от EKRE и резонансная реклама Эстонского ракового союза

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Кандидат на пост министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.

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Раймонд Кальюлайд о падении рейтинга центристов: "Избиратель не прощает лжи и предательства"

Сейчас создаётся впечатление, что если бы Юри Ратасу сказали: «Откажись от должности премьер-министра или на Эстонию упадёт метеорит!» - то он все равно продолжал бы цепляться за кресло премьера. А центристы объясняли бы народу, что падение метеорита - это как раз то самое, в чем наше общество нуждается, пишет политик Раймонд Кальюлайд. Читайте далее...

Ничто не гарантировано

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Новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий от Консервативной народной партии (EKRE) станет юрист Керт Кинго. Читайте далее...

Новый кандидат в министры воюет с государством в суде

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Жители Эстонии возмущены: в новой рекламе раковая опухоль расположилась над Нарвой

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Видео: Honda столкнулась с Volkswagen, перевернулась через крышу и приземлилась на капот другого автомобиля

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Полицией за последние сутки были задержаны 82 пьяных водителя

По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки полицией были задержаны 82 нетрезвых водителя. Читайте далее...

Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево через 20 минут после вылета

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar. Читайте далее...

В Эстонии круто быть должником

Круче быть должником, чем тем, кто ждет от него возврата долга, сказала Postimees канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт. Читайте далее...

Профсоюзы предлагают повысить зарплату как минимум на 30% работникам этой сферы

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График: названа средняя брутто-зарплата в Эстонии

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Скончался российский олимпийский чемпион

Олимпийский чемпион Анатолий Ионов скончался на 80-м году жизни. Читайте далее...

Россиянин тайно взял эстонское гражданство: его будут судить

Жителя Псковской области будут судить за сокрытие информации о наличии эстонского паспорта. Читайте далее...

Семейное насилие - не личное дело семьи

Иногда те, кто оправдывает семейное насилие, ссылаются на неприкосновенность семьи. Однако зачастую подобное суждение мешает выявить насилие, поскольку культивируется мнение, что в семейные дела ни за что нельзя вмешиваться, пишет советник отдела политики равноправия министерства социальных дел Агнес Эйнман. Читайте далее...

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Погибшая в страшной аварии в Ярвамаа девушка оказалась горнолыжницей

Alpine Ski Team Estonia, страница в социальной сети Facebook, посвященная горнолыжному спорту Эстонии, сообщила о гибели молодой эстонской горнолыжницы Греэте Подерат в автомобильной аварии в Ярвамаа, которая произошла в пятницу утром. Читайте далее...

Как на пожар: Хельме хочет снизить алкогольный акциз уже нынешним летом

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Время уклоняться от объятий

Один из главных упреков в адрес Центристской партии накануне и после парламентских выборов заключается в том, что она не спешит расторгнуть договор о сотрудничестве с пропрезидентской партией «Единая Россия. Изрядно поусердствовали в этом и представители EKRE, которые, однако, вскоре после выборов (а точнее – с момента начала переговоров о создании коалиции) под шумок вопрос замяли. Читайте далее...

Его разыскивает полиция: осужденный за наркопреступление уклоняется от правосудия

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Аймара 1988-го года рождения. Осужденный за совершение наркопреступления мужчина уклоняется от правосудия, сообщила пресс-служба полиции. Читайте далее...

Нужна помощь матери, которая в подарок на день рождения получила страшный диагноз

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