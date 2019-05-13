Картина дня: падение рейтинга центристов, новый кандидат в министры от EKRE и резонансная реклама Эстонского ракового союза

Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево через 20 минут после вылета

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar. Читайте далее...

В Эстонии круто быть должником

Круче быть должником, чем тем, кто ждет от него возврата долга, сказала Postimees канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт. Читайте далее...

Профсоюзы предлагают повысить зарплату как минимум на 30% работникам этой сферы

Академические профсоюзы направили Совету ректоров вузов Эстонии проект отраслевого коллективного договора, предлагая как можно скорее выправить сложившуюся ситуацию. Профсоюзы ставят своей целью договориться об основных условиях труда в сфере высшего образования и обеспечить как минимум 30-процентное повышение зарплаты. Читайте далее...

График: названа средняя брутто-зарплата в Эстонии

В 2018 году средняя месячная брутто-зарплата наемного работника составила 1234 евро, поднявшись на 79 евро по сравнению с позапрошлым годом, сообщил в понедельник BNS Департамент статистики. Читайте далее...

Скончался российский олимпийский чемпион

Олимпийский чемпион Анатолий Ионов скончался на 80-м году жизни. Читайте далее...

Россиянин тайно взял эстонское гражданство: его будут судить

Жителя Псковской области будут судить за сокрытие информации о наличии эстонского паспорта. Читайте далее...

Семейное насилие - не личное дело семьи

Иногда те, кто оправдывает семейное насилие, ссылаются на неприкосновенность семьи. Однако зачастую подобное суждение мешает выявить насилие, поскольку культивируется мнение, что в семейные дела ни за что нельзя вмешиваться, пишет советник отдела политики равноправия министерства социальных дел Агнес Эйнман. Читайте далее...

EKRE принимает дружащих с Россией политиков

На прошлой неделе баллотирующийся в Европейский парламент член партии EKRE Яак Мадисон сообщил, что в Эстонию едет лидер французской правоконсервативной партии «Народный фронт» Марин Ле Пен. В пятницу выяснилось, что EKRE принимает в Таллинне еще нескольких европейских политиков: некоторые из них посещали аннексированный Крым, чем оправдывали действия России. Читайте далее...

Погибшая в страшной аварии в Ярвамаа девушка оказалась горнолыжницей

Alpine Ski Team Estonia, страница в социальной сети Facebook, посвященная горнолыжному спорту Эстонии, сообщила о гибели молодой эстонской горнолыжницы Греэте Подерат в автомобильной аварии в Ярвамаа, которая произошла в пятницу утром. Читайте далее...

Как на пожар: Хельме хочет снизить алкогольный акциз уже нынешним летом

По словам министра финансов Мартина Хельме, его непоколебимым желанием является снижение алкогольного акциза уже с 1 июля этого года, чтобы проверить, повлияет ли и как эта инициатива на латвийскую приграничную торговлю. Читайте далее...

Время уклоняться от объятий

Один из главных упреков в адрес Центристской партии накануне и после парламентских выборов заключается в том, что она не спешит расторгнуть договор о сотрудничестве с пропрезидентской партией «Единая Россия. Изрядно поусердствовали в этом и представители EKRE, которые, однако, вскоре после выборов (а точнее – с момента начала переговоров о создании коалиции) под шумок вопрос замяли. Читайте далее...

Его разыскивает полиция: осужденный за наркопреступление уклоняется от правосудия

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Аймара 1988-го года рождения. Осужденный за совершение наркопреступления мужчина уклоняется от правосудия, сообщила пресс-служба полиции. Читайте далее...

Нужна помощь матери, которая в подарок на день рождения получила страшный диагноз