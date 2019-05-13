Кандидат в министры от EKRE о споре с Налогово-таможенным департамент: я стала жертвой притеснений на рабочем месте

- Долго ли вы раздумывали над предложением занять пост министра?

- Время – понятие относительное. Какое-то время, естественно, думала, очень ответственная должность и требующее ответственности решение.

- Когда вы получили предложение?

- Я не могу сказать точно, это было на прошлой неделе, но я действительно не могу назвать дня.

- Вы чувствуете себя уверенно на ожидающей вас должности, есть ли у вас опыт в области ИТ?

- Об опыте в области ИТ могу сказать, что я работала следователем в уголовном розыске и занималась расследованием ИТ-преступлений, так что я несколько глубже изучила эту тему. То есть могу сказать, что знания и уверенность имеются.

- При каких обстоятельствах вы ушли с должности следователя, в СМИ уже написали, что вас уволили?

- Нет, с должности следователя меня не увольняли. Я ушла по собственному желанию. Человек просто хочет получать разные вызовы. Тогда я претендовала на работу в Налогово-таможенном департамента и попала на нее. Я подчеркиваю, что, работая в полиции, в моем послужном листе были только благодарности и поощрения.

- Когда вы работали в Налогово-таможенном департаменте, вас наказали снижение зарплаты на 20 процентов, и вы это успешно обжаловали. Пожалуйста, объясните, что точно произошло?

- Я не могу это подробно объяснять, поскольку с этим спором мы дошли до Государственного суда и в следующем месяце должно появиться решение. Темой стало очень широко распространенное притеснение на рабочем месте, частью которого я стала. Я там была не единственной. С этого все началось, этапы притеснения на рабочем месте действительно имеются и это то, за что я борюсь.

- Вы уверены, что у вас нет своих скелетов в шкафу, как у вашего предшественника на посту министра внешней торговле и ИТ, чей должностной срок оказался очень коротким?

- Глядя на поведение СМИ, я не могу сейчас такого сказать. Не знаю, что теперь еще выдумают и вытащат.

- В любом случае, ваша совесть чиста, и вам нечего бояться?

- Работая на государственных должностях, я не нарушала законов, это я знаю.

- Вы успели уже ознакомиться со своей областью деятельности, какие планы у вас на посту министра?

- Я не могла с этим познакомиться. Я в курсе, что есть в этой области деятельности и какие учреждения относятся к области деятельности этого министра, но с их деятельностью я только начинаю входить в курс. До того, я ничего не могу комментировать, если у меня нет доступа и обзора того, что сделано, как сделано и какие цели поставлены.

- Что вы думаете об э-выборах?