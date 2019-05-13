Кандидат в министры от EKRE о споре с Налогово-таможенным департамент: я стала жертвой притеснений на рабочем месте

Кандидат на пост министра внешней торговли и инфотехнологий от Консервативной народной партии Керт Кинго в интервью Postimees объяснила, что ее спор с Налогово-таможенным департаментом связан с притеснением на рабочем месте, жертвой которого она стала. Поскольку спор попал в Государственный суд, будущий министр не захотела до вынесения решения говорить о деталях дела.
- Долго ли вы раздумывали над предложением занять пост министра?
- Время – понятие относительное. Какое-то время, естественно, думала, очень ответственная должность и требующее ответственности решение.
- Когда вы получили предложение?
- Я не могу сказать точно, это было на прошлой неделе, но я действительно не могу назвать дня.
- Вы чувствуете себя уверенно на ожидающей вас должности, есть ли у вас опыт в области ИТ?
- Об опыте в области ИТ могу сказать, что я работала следователем в уголовном розыске и занималась расследованием ИТ-преступлений, так что я несколько глубже изучила эту тему. То есть могу сказать, что знания и уверенность имеются.
- При каких обстоятельствах вы ушли с должности следователя, в СМИ уже написали, что вас уволили?
- Нет, с должности следователя меня не увольняли. Я ушла по собственному желанию. Человек просто хочет получать разные вызовы. Тогда я претендовала на работу в Налогово-таможенном департамента и попала на нее. Я подчеркиваю, что, работая в полиции, в моем послужном листе были только благодарности и поощрения.
- Когда вы работали в Налогово-таможенном департаменте, вас наказали снижение зарплаты на 20 процентов, и вы это успешно обжаловали. Пожалуйста, объясните, что точно произошло?
- Я не могу это подробно объяснять, поскольку с этим спором мы дошли до Государственного суда и в следующем месяце должно появиться решение. Темой стало очень широко распространенное притеснение на рабочем месте, частью которого я стала. Я там была не единственной. С этого все началось, этапы притеснения на рабочем месте действительно имеются и это то, за что я борюсь.
- Вы уверены, что у вас нет своих скелетов в шкафу, как у вашего предшественника на посту министра внешней торговле и ИТ, чей должностной срок оказался очень коротким?
- Глядя на поведение СМИ, я не могу сейчас такого сказать. Не знаю, что теперь еще выдумают и вытащат.
- В любом случае, ваша совесть чиста, и вам нечего бояться?
- Работая на государственных должностях, я не нарушала законов, это я знаю.
- Вы успели уже ознакомиться со своей областью деятельности, какие планы у вас на посту министра?
- Я не могла с этим познакомиться. Я в курсе, что есть в этой области деятельности и какие учреждения относятся к области деятельности этого министра, но с их деятельностью я только начинаю входить в курс. До того, я ничего не могу комментировать, если у меня нет доступа и обзора того, что сделано, как сделано и какие цели поставлены.
- Что вы думаете об э-выборах?
- Об э-выборах я думаю, что они недостаточно прозрачные. Поскольку все государство держит курс на прозрачное ведение дел, то большим узким местом э-выборов является то, что они не имеют последующего контроля, и они не прозрачны, что вызывает большое недоверие и подозрения. Это, конечно, тема, которой придется заниматься.
- Что конкретно нужно сделать с э-выборами? Эксперты утверждают, что сейчас процесс прозрачен и результаты можно проверить.
- Все это контролируемо только до какого-то этапа. Мы же знаем, что после конкретного времени, когда выборы можно оспорить, уничтожаются все данные. Но в каждой области в любом случае действует правило, что должна быть возможность при необходимости получить информацию в восстанавливаемой форме. А в случае э-голосования такого аспекта сейчас просто нет.
- Э-голоса уничтожатся как и бумажные голоса. Избирательная комиссия объясняла, что к двум способам голосования относятся одинаково, и в этом заключается и принцип уничтожения. Вы считаете, что в дальнейшем нужно сохранять и э-голоса, и бумажные голоса?
- Я бы так не сказала, но мы можем утверждать, что сейчас процессы э-голосования и производства недостаточно прозрачны. Люди не понимаю, как это точно происходит. Нужно обязательно провести какую-то аудиторскую проверку и допустить зарубежных экспертов посмотреть, как можно развеять эти сомнения.
- Но вы не против э-голосования, просто считаете, что это просто нужно сделать прозрачнее?
- Я пока не вижу причин говорить, что это совершенно исключенная деятельность. Я, конечно, сейчас не скажу, что э-выборы никуда не годятся. Для этого все же нужна очень существенная причина.
- Какие у вас планы? Когда вы с премьер-министром Юри Ратасом пойдете в Кадриорг к президенту, и когда вы станете министром?
- По моим данным, план пока не составлен.