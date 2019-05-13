Пн, 13.05.2019
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  • Посиделки с алкоголем закончились вызовом полиции и высылкой из Эстонии двух иностранцев

Посиделки с алкоголем закончились вызовом полиции и высылкой из Эстонии двух иностранцев

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Полиция.

ФОТО: Kristjan Teedema

В ночь на 10 мая в полицию поступил вызов в Валга в квартиру на улице Раудтеэ, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Проблема была в том, что гости после совместного употребления алкоголя с хозяином не согласились уходить. Полиция поехала проверить информацию и обнаружила в квартире двух человек из Латвии», - сказал ведущий следователь юго-восточного отделения Тийт Мельтс.

По его словам, полицейские выяснили, что за ранее совершенные правонарушения как 38-летнему мужчине, так и 35-летней женщине был выдан запрет на въезд в Эстонию. Поэтому у них нет права находиться в стране.

Чтобы пьяные гости из соседней страны могли протрезветь, на ночь их отправили в арестный дом, а на следующий день за пределы Эстонии. «На этот раз полиция ограничилась устным предупреждением, но если они не извлекут из этого урок и в ближайшее время вновь окажутся в Эстонии, далее уже последуют более строгие методы наказания», - сказал Мельтс.

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