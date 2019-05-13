Посиделки с алкоголем закончились вызовом полиции и высылкой из Эстонии двух иностранцев

«Проблема была в том, что гости после совместного употребления алкоголя с хозяином не согласились уходить. Полиция поехала проверить информацию и обнаружила в квартире двух человек из Латвии», - сказал ведущий следователь юго-восточного отделения Тийт Мельтс.

По его словам, полицейские выяснили, что за ранее совершенные правонарушения как 38-летнему мужчине, так и 35-летней женщине был выдан запрет на въезд в Эстонию. Поэтому у них нет права находиться в стране.