Посиделки с алкоголем закончились вызовом полиции и высылкой из Эстонии двух иностранцев

В ночь на 10 мая в полицию поступил вызов в Валга в квартиру на улице Раудтеэ, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Проблема была в том, что гости после совместного употребления алкоголя с хозяином не согласились уходить. Полиция поехала проверить информацию и обнаружила в квартире двух человек из Латвии», - сказал ведущий следователь юго-восточного отделения Тийт Мельтс.
По его словам, полицейские выяснили, что за ранее совершенные правонарушения как 38-летнему мужчине, так и 35-летней женщине был выдан запрет на въезд в Эстонию. Поэтому у них нет права находиться в стране.
Чтобы пьяные гости из соседней страны могли протрезветь, на ночь их отправили в арестный дом, а на следующий день за пределы Эстонии. «На этот раз полиция ограничилась устным предупреждением, но если они не извлекут из этого урок и в ближайшее время вновь окажутся в Эстонии, далее уже последуют более строгие методы наказания», - сказал Мельтс.