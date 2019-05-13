Теперь кассы в магазинах можно использовать как банкоматы

Снятие наличных в кассе похоже на пользование банкоматом: клиент перед оплатой покупок называет кассиру сумму наличных, которую он хочет снять, и вводит на платежном терминале PIN-код своей карточки. После этого кассир выплачивает заказанную сумму из кассы магазина, и эта сумма снимается с банковского счета клиента. Минимальная сумма снятия составляет пять евро, а максимальная – 100 евро. Промежуточные, доступные к снятию суммы, имеют шаг в 5 евро, то есть снять можно также 10, 15, 20 и т. д. евро.

Для снятия наличных требуется совершить покупку минимум на одно евро. Покупка оплачивается банковской карточкой. Пользоваться услугой могут все клиенты Swedbank, а также клиенты других эстонских и зарубежных банков, если эти банки не запрещают подобные операции. При снятии наличных взимается плата за услугу в размере 36 центов.

Список и месторасположение магазинов Grossi Toidukaubad, выдающих наличные, смотрите здесь.

По словам владельца торговой сети Grossi Toidukaubad Олега Гросся, клиенты уже давно ожидали внедрения новой системы, особенно в сельской местности. „Услуга выдачи наличных денег из кассы выгодна как предприяти, так и клиентам, поскольку с одной стороны значительно улучшается доступность наличных, а с другой – снижаются затраты торгового предприятия на инкассаторские услуги“, – добавил он.