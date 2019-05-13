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  • Впервые в Эстонии: теперь кассы в магазинах можно использовать как банкоматы

Впервые в Эстонии: теперь кассы в магазинах можно использовать как банкоматы

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Магазины Grossi

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Swedbank в сотрудничестве с OG Elektra с конца апреля оказывает услугу выдачи наличных из касс магазинов Grossi Toidukaubad клиентам всех банков, присоединившихся к системе. Снимать наличные можно в магазинах Grossi Toidukaubad по всей Эстонии.

Снятие наличных в кассе похоже на пользование банкоматом: клиент перед оплатой покупок называет кассиру сумму наличных, которую он хочет снять, и вводит на платежном терминале PIN-код своей карточки. После этого кассир выплачивает заказанную сумму из кассы магазина, и эта сумма снимается с банковского счета клиента. Минимальная сумма снятия составляет пять евро, а максимальная – 100 евро. Промежуточные, доступные к снятию суммы имеют шаг в 5 евро, то есть снять можно также 10, 15, 20 и т. д. евро.

Для снятия наличных требуется сделать покупку минимум на одно евро. Покупка оплачивается банковской карточкой. Пользоваться услугой могут все клиенты Swedbank, а также клиенты других эстонских и зарубежных банков, если эти банки не запрещают подобные операции. При снятии наличных взимается плата за услугу в размере 36 центов.

Список и месторасположение магазинов Grossi Toidukaubad, выдающих наличные, смотрите здесь

По словам владельца торговой сети Grossi Toidukaubad Олега Гросся, клиенты уже давно ожидали внедрения новой системы, особенно в сельской местности. „Услуга выдачи наличных денег из кассы выгодна как для предприятия, так и для клиентов, поскольку с одной стороны значительно улучшается доступность наличных, а с другой – снижаются затраты торгового предприятия на инкассаторские услуги“, – добавил он.

Директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс сказала, что хотя банковские услуги все больше перебираются в мобильный- и интернет-банк, ясно, что потребность в наличных деньгах исчезнет не скоро. „Мы готовы и впредь углублять сотрудничество с нашими партнерами ради расширения возможностей по снятию наличных денег для максимального числа людей по всей Эстонии. Именно там, где совершаются повседневные покупки, доступность наличных должна быть обеспечена“.

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