Домогаров и Высоцкая представят новый спектакль Кончаловского в Таллинне

Действие пьесы перенесено в Москву, в 90-е годы прошлого столетия, а Марианна и Йохан превратились в Марину и Ивана.

«Уникальность великих произведений в том, что они универсальны. Текст Бергмана позволяет делать транспонирование. И я перенес тему отношений мужчины и женщины в русскую жизнь середины 1990-х", - говорит Андрей Кончаловский.

Шесть сцен, шесть фрагментов двадцатилетней совместной жизни с разводом в середине, с невероятной духовной и телесной близостью в конце и бездонной глубиной отношений на протяжении всей жизни героев.

«Когда речь заходит о чувствах, мы с тобой оказываемся совершенно безграмотными. Нас всему учили, и только душе не учили», - эта цитата из Бергмана становится лейтмотивом спектакля.