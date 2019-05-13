Домогаров и Высоцкая представят новый спектакль Кончаловского в Таллинне

21 сентября на сцене Alexela в рамках европейского турне МХАТ-а им. М. Горького будет представлен спектакль легендарного Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" по мотивам пьесы Ингмара Бергмана. В главных ролях выступят Александр Домогаров и Юлия Высоцкая.
Действие пьесы перенесено в Москву, в 90-е годы прошлого столетия, а Марианна и Йохан превратились в Марину и Ивана.
«Уникальность великих произведений в том, что они универсальны. Текст Бергмана позволяет делать транспонирование. И я перенес тему отношений мужчины и женщины в русскую жизнь середины 1990-х", - говорит Андрей Кончаловский.
Шесть сцен, шесть фрагментов двадцатилетней совместной жизни с разводом в середине, с невероятной духовной и телесной близостью в конце и бездонной глубиной отношений на протяжении всей жизни героев.
«Когда речь заходит о чувствах, мы с тобой оказываемся совершенно безграмотными. Нас всему учили, и только душе не учили», - эта цитата из Бергмана становится лейтмотивом спектакля.
И следует обнадеживающий вывод: любовь - это принятие всех недостатков, а настоящая любовь возникает именно тогда, когда человек понимает, что недостатки партнера менее важны, чем его достоинства.