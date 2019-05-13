Мадисон - о новом кандидате: я не оцениваю по половому признаку

На вопрос, не хотел ли он сам занять министерский пост, Мадисон ответил, что такого предложения ему не делали и сейчас он сосредоточен на предстоящих выборах в европарламент, пишет Postimees.

- Что вы думаете о новом кандидате на пост министра Керт Кинго?

- Я считаю, что если председатель партии решил сделать ей такое предложение, значит, она безусловно компетентна и сможет успешно справляться со своей работой.

- Насколько сложным был процесс поиска кандидата на пост министра?

- Он был довольно длительным. Это и раньше широко комментировалось в прессе - какие возникали препятствия. Зачастую с возможными кандидатами проблемы заключаются в их боязни публичности, поскольку масс-медиа точно не щадят никого и к каждому новому лицу в правительстве относятся очень сурово. Переговоры велись с несколькими людьми, но в конце концов, я считаю, нашлось хорошее решение.

- Плюс нового кандидата на пост министра - в том, что она женщина?

- Я никогда не оценивал людей по полу или половому признаку. В первую очередь важно то, что человек делает, и что он способен справляться со своей работой независимо от того, мужчина это или женщина.

- Вы сами не хотели стать министром внешней торговли и инфотехнологий?

- Мне такого предложения не делали, и я сосредоточен на предстоящих через 13 дней выборах, чтобы обратиться к жителям Эстонии за максимально большой поддержкой на выборах в Европейский Парламент, чтобы голос консерваторов звучал как можно сильнее и в Европе.

- То есть скорее нацеливаетесь на место депутата европарламента, нежели хотите стать министром?