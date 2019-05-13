Мадисон - о новом кандидате: я не оцениваю по половому признаку

По словам вице-председателя Эстонской Консервативной Народной партии Яака Мадисона, в случае кандидата на пост министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго не имеет никакого значения то, что она - женщина; важно, что она компетентна и справляется со своей работой.
На вопрос, не хотел ли он сам занять министерский пост, Мадисон ответил, что такого предложения ему не делали и сейчас он сосредоточен на предстоящих выборах в европарламент, пишет Postimees.
- Что вы думаете о новом кандидате на пост министра Керт Кинго?
- Я считаю, что если председатель партии решил сделать ей такое предложение, значит, она безусловно компетентна и сможет успешно справляться со своей работой.
- Насколько сложным был процесс поиска кандидата на пост министра?
- Он был довольно длительным. Это и раньше широко комментировалось в прессе - какие возникали препятствия. Зачастую с возможными кандидатами проблемы заключаются в их боязни публичности, поскольку масс-медиа точно не щадят никого и к каждому новому лицу в правительстве относятся очень сурово. Переговоры велись с несколькими людьми, но в конце концов, я считаю, нашлось хорошее решение.
- Плюс нового кандидата на пост министра - в том, что она женщина?
- Я никогда не оценивал людей по полу или половому признаку. В первую очередь важно то, что человек делает, и что он способен справляться со своей работой независимо от того, мужчина это или женщина.
- Вы сами не хотели стать министром внешней торговли и инфотехнологий?
- Мне такого предложения не делали, и я сосредоточен на предстоящих через 13 дней выборах, чтобы обратиться к жителям Эстонии за максимально большой поддержкой на выборах в Европейский Парламент, чтобы голос консерваторов звучал как можно сильнее и в Европе.
- То есть скорее нацеливаетесь на место депутата европарламента, нежели хотите стать министром?
- Я нацеливаюсь туда, где можно быть максимально полезным эстонскому государству, народу и избирателям и, естественно, партии. Факт в том, что мы должны быть представлены в как можно большем количестве мест, в том числе, в Европейском парламенте.