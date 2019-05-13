Пн, 13.05.2019
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В Эстонии банкоматы перестали выдавать крупные купюры

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Банкомат.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane/Scanpix

Эстонские банки некоторое время назад решили отказаться от выдачи через банкоматы денежных купюр достоинством более 50 евро, поэтому банкноты по 100 и 200 евро можно получить только в совершающих операции с наличными банковских офисах, в ряде случаев - по предварительной договоренности.

В банкоматах Swedbank и SEB при выдаче наличных никогда не использовались купюры достоинством 100 и 200 евро, а банк LHV первоначально выдавал крупные банкноты, но в итоге тоже отказался от этой практики, передает Rus.ERR.

У клиентов есть возможность снять наличные, в том числе в банкнотах достоинством 100 и 200 евро, в банковских отделениях, которые совершают соответствующие операции. Однако в SEB пояснили, что больших запасов наличности в отделениях не держат и для снятия суммы более 6400 евро требуется предварительно уведомить банк. Аналогичная практика используется и в Swedbank, а отделения LHV в принципе не проводят операции с наличными.

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