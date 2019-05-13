Нарвитянка о выборах в Европарламент: “Это бессмысленное голосование”

Предварительное и электронное голосование на выборах в Европейский парламент начинается в Эстонии уже в ближайший четверг - 16 мая. Основной день голосования - 26 мая. Накануне этих выборов в эстонской политике происходят драматические изменения - поддержка Центристской партии среди избирателей упала почти вдвое, и партией номер два в Эстонии неожиданно оказалась EKRE. Пять лет назад подавляющее большинство из пришедших на выборы в Нарве голосовало за центристов, а что будет теперь?
Выбираем шесть-семь человек
Заместитель председателя городской избирательной комиссии Нарвы Кайри Йоханнес рассказала, что список кандидатов состоит из 66 человек, и этот список - одинаковый во всех городах Эстонии, поскольку вся страна на этих выборах представляет собой один избирательный округ.
Избрать предстоит, фактически, семь человек. В результате выборов определится, кто займет шесть отведенных Эстонии мест в Европейском парламенте. Но когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС, ее места распределятся между другими странами, и Эстония получит еще одно место, на которое сядет человек, занявший на выборах седьмое место.
На прошлых выборах в Европарламент пять лет назад в Нарве работало 14 участков для голосования, на этот раз, по словам Кайри Йоханнес, их будет только восемь. Столько же было на недавних парламентских выборах. Количество участков от выборов к выборам сокращалось, главной причиной этого председатель городской избирательной комиссии Антс Лийметс называл сокращение населения города. В городском собрании звучала критика такого подхода. Так депутат Алексей Мяги заявлял, что людям стало неудобно голосовать, и это одна из причин низкой явки избирателей.
Европейские выборы - самые непопулярные
На выборах в Европейский парламент в Ида-Вирумаа явка всегда была ниже, чем не парламентских и местных выборах.
“Будем надеяться, что активность будет насколько это возможно высокая, - сказала Кайри Йоханнес. - Но цифры говорят, что по Ида-Вирумаа была активность 30,69% в 2014 году - пять лет назад. А по Эстонии - 36,52%. На выборах Европарламента у нас самая низкая активность”.
К слову, Ида-Вирумаа по пассивности избирателей на европейских выборах - не рекордсмен. Так, пять лет назад еще меньше людей пришло на избирательные участки в Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Вырумаа и на Сааремаа. Собственно, почти во всех остальных уездах процент явки был лишь немногим выше - в глубинке не особенно интересовались европейскими выборами. Активными были избиратели только в Харьюмаа и Тартумаа, во всех остальных регионах явка оказалось ниже средней по Эстонии.
Пять лет назад всё было иначе
На прошлых выборах в Европейский парламент Центристская партия получила поддержку в целом по Эстонии 22,4% избирателей, а в Ида-Вирумаа за центристов проголосовали 59,5% участников выборов.
На прошлых выборах в Европарламент больше всего голосов в Ида-Вирумаа получила именно Яна Тоом (5108 голосов в уезде, из них 2032 - в Нарве), которая в итоге попала в Европарламент, за ней по количеству голосов следовал Михаил Стальнухин, Эдгар Сависаар и… Андрус Ансип (1419 голосов, из них только 120 в Нарве).
Евроскептики из EKRE пять лет назад еще не были в числе лидеров в Эстонии, и были совершенно не популярны на Северо-Востоке. Так, в Нарве за Мартина Хельме проголосовали шесть человек, за Марта Хельме - всего один.
Право голоса - только у одной трети населения
В Нарве, при населении 57 тысяч человек, право голоса на выборах в Европейский парламент имеют, по данным городского избиркома, около 20 тысяч человек - это достигшие 18-летнего возраста граждане Эстонии, а также других стран ЕС, постоянно проживающие в Эстонии. В отличие от местных выборов, граждане РФ и обладатели серых паспортов не голосуют.
Корреспондент Rus.Postimees, проводя уличный опрос, в первую очередь спрашивал у людей, имеют ли они право голосовать. Большинство - не имеет. “Имею здесь право только налоги платить”, - прокомментировал нарвитянин Алексей.
Из 11 опрошенных восемь человек ничего не смогли сказать о выборах - право голоса не имеют, и не слышали, чтобы кто-то из знакомых собирался на эти выборы. Хотя все они знают о приближающихся выборах.
Нарвитянин Александр право голоса имеет, но голосовать не пойдет: “Мне это неинтересно. Это так далеко, что не имеет вообще никакого смысла - что один придет, что другой”.
“Это бессмысленное голосование, - соглашается с ним Виктория. - Всё равно всё уже решено”.
На улицах города удалось найти только одного нарвитянина, который планирует голосовать, правда, он наотрез отказался представиться и сфотографироваться. "Пока везде мелькает только Раймонд Кальюлайд, - сказал он. - Наверное, буду голосовать за него. Но больше я и не знаю никого.
- На прошлых выборах в Европарламент почти 60% в Ида-Вирумаа голосовало за центристов, но сейчас их поддержка упала почти в два раза…
- Никогда не был за них.
- Но Кальюлайд тоже бывший центрист.
- В том то и дело, что бывший.