Названы имена новых старейшин Ласнамяэ, Пыхья-Таллинна, Пирита и Хааберсти

Сегодня, 13 мая, Таллиннский совет Центристской партии утвердил кандидатуры на пост районных старейшин, сообщает Postimees.
После парламентских выборов три столичных старейшины перешли в Рийгикогу, а старейшина Пирита Алина Тубли ушла в декретный отпуск. Сегодня вместо них были назначены новые люди.
Старейшиной Пирита станет ранее работавший советником по развитию района 33-летний Тынис Лийнат. Новый старейшиной Пыхья-Таллинна станет правовед, профессор 61-летний Пеэтер Ярвелайд. В Ласнамяэ старейшиной станет бывший директор трамвайной службы Tallinna Linnatranspordi AS 58-летний Андрес Вяэн. А район Хааберсти возглавит советник по связям с общественностью Центристской партии 29-летний Андре Ханимяги.