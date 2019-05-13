Пн, 13.05.2019
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  • Названы имена новых старейшин Ласнамяэ, Пыхья-Таллинна, Пирита и Хааберсти

Названы имена новых старейшин Ласнамяэ, Пыхья-Таллинна, Пирита и Хааберсти

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Тыним Лийнат, Пеэтер Ярвелайд, Михаил Кылварт, Андрес Вяэн и Андре Ханимяги.

ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня, 13 мая, Таллиннский совет Центристской партии утвердил кандидатуры на пост районных старейшин, сообщает Postimees.

После парламентских выборов три столичных старейшины перешли в Рийгикогу, а старейшина Пирита Алина Тубли ушла в декретный отпуск. Сегодня вместо них были назначены новые люди.

Старейшиной Пирита станет ранее работавший советником по развитию района 33-летний Тынис Лийнат. Новый старейшиной Пыхья-Таллинна станет правовед, профессор 61-летний Пеэтер Ярвелайд. В Ласнамяэ старейшиной станет бывший директор трамвайной службы Tallinna Linnatranspordi AS 58-летний Андрес Вяэн. А район Хааберсти возглавит советник по связям с общественностью Центристской партии 29-летний Андре Ханимяги.

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