Опрос: жители Ласнамяэ не любят EKRE, не доверяют прессе, поддерживают Яну Тоом

Центристы всегда позиционировали себя как партия лояльная к русскоязычному населению, и когда они заявляют о создании коалиции с партией, прямым текстом заявляющей, что русским здесь не место, это вызывает вопросы, считает Анастасия.

Неожиданной считает коалицию центристов и EKRE Людмила. Хочется верить в стабильность, но слишком они разные, подытоживает она.

Центристы терпят спад популярности из-за того, что связались с EKRE. Всё это было сделано, чтобы премьером остался Ратас, считает Виктор.

Анатолию непонятна роль Центристской партии в нынешней коалиции, ведь ее участники исповедуют разные взгляды, особенно по отношению к русскоговорящему населению.

Евгений признает, что в политике разбирается слабо, но EKRE ему не нравится. Жизнеспособность коалиции он подвергает сомнению. Грядут перемены, кто-то куда-то перебежит, считает он.

Есть и те, чье мнение о Центристской партии не изменилось. Не с реформистами же создавать коалицию, считает Александр, вот уже двадцать лет голосующий за центристов. На выборах в Европарламент он намерен голосовать за Яну Тоом, потому что ее дела хорошо видны. По-прежнему поддерживает Яну Тоом и Татьяна, которая добавляет, что в Центристской партии есть люди, которым она доверяет.