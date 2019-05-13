Опрос: жители Ласнамяэ не любят EKRE, не доверяют прессе, поддерживают Яну Тоом
В мае рейтинг правящей Центристской партии опустился до рекордно низкого уровня. Среди русскоязычного населения популярность центристов упала особенно резко. Таковы результаты последнего исследования, проведенного компанией Kantar Emor. Rus.Postimees спросил у жителей Ласнамяэ, что они думают о снижении популярности Центристской партии, изменилось ли их отношение к центристам после выборов, насколько они верят в жизнеспособность коалиции и кого будут поддерживать на выборах в Европарламент.
Центристы всегда позиционировали себя как партия лояльная к русскоязычному населению, и когда они заявляют о создании коалиции с партией, прямым текстом заявляющей, что русским здесь не место, это вызывает вопросы, считает Анастасия.
Неожиданной считает коалицию центристов и EKRE Людмила. Хочется верить в стабильность, но слишком они разные, подытоживает она.
Центристы терпят спад популярности из-за того, что связались с EKRE. Всё это было сделано, чтобы премьером остался Ратас, считает Виктор.
Анатолию непонятна роль Центристской партии в нынешней коалиции, ведь ее участники исповедуют разные взгляды, особенно по отношению к русскоговорящему населению.
Евгений признает, что в политике разбирается слабо, но EKRE ему не нравится. Жизнеспособность коалиции он подвергает сомнению. Грядут перемены, кто-то куда-то перебежит, считает он.
Есть и те, чье мнение о Центристской партии не изменилось. Не с реформистами же создавать коалицию, считает Александр, вот уже двадцать лет голосующий за центристов. На выборах в Европарламент он намерен голосовать за Яну Тоом, потому что ее дела хорошо видны. По-прежнему поддерживает Яну Тоом и Татьяна, которая добавляет, что в Центристской партии есть люди, которым она доверяет.
Отношение Нины к центристам также несмотря ни на что остается положительным, а падение рейтинга она вообще подвергает сомнению, не доверяя прессе. Не верит рейтингам и Николай. Везде только проценты считают, жалуется он.