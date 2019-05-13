В один день на счет упало более 100 млн евро: трое мужчин, у которых в Эстонии больше всего денег

В последние годы в Эстонии одна за другой происходят сделки по продаже крупных предприятий, поэтому мы знаем минимум троих бизнесменов, на личный или коммерческий счет которых поступило более 100 миллионов евро. Речь идет о трех самых крупных суммах, которые когда-либо в результате бизнес-сделки поступали на счет эстонца, пишет Postimees.
Больше всего, то есть почти 273 миллиона евро было переведено бывшему отопительному королю Эстонии Кристьяну Раху, который в конце прошлого года продал 85 процентов от энергоконцерна Utilitas австралийскому инвестиционному фонду First State. Раху тогда получил популярность прежде всего потому, что выплатил каждому работнику предприятия премию в 50 000 евро.
На втором месте известный бизнесом в сфере лекарств и СМИ Маргус Линнамяэ, который на прошлой неделе в результате крупнейшей сделки продал порталы объявлений KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee и Soov.ee, а также другие принадлежащие ему порталы в странах Балтии инвестиционной группе Apax Partners. Стоимость сделки пока не разглашена, но Äripäev оценил ее в 140-160 миллионов евро. Стоит отметить, что сделка должна быть завершена к июлю этого года, когда ее одобрит Департамент конкуренции.
Еще прошлым летом установивший рекорд Армин Кару опустился за год на третье место. Речь идет о продаже владельцами Olympic Армином Кару и Яаном Корпусовым своих акций компании Novalpina Capital, они заработали от продажи соответственно 135 и 55 миллионов евро.