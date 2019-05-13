В один день на счет упало более 100 млн евро: трое мужчин, у которых в Эстонии больше всего денег

Больше всего, то есть почти 273 миллиона евро было переведено бывшему отопительному королю Эстонии Кристьяну Раху, который в конце прошлого года продал 85 процентов от энергоконцерна Utilitas австралийскому инвестиционному фонду First State. Раху тогда получил популярность прежде всего потому, что выплатил каждому работнику предприятия премию в 50 000 евро.

На втором месте известный бизнесом в сфере лекарств и СМИ Маргус Линнамяэ, который на прошлой неделе в результате крупнейшей сделки продал порталы объявлений KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee и Soov.ee, а также другие принадлежащие ему порталы в странах Балтии инвестиционной группе Apax Partners. Стоимость сделки пока не разглашена, но Äripäev оценил ее в 140-160 миллионов евро. Стоит отметить, что сделка должна быть завершена к июлю этого года, когда ее одобрит Департамент конкуренции.

Армин Кару. ФОТО: Eero Vabamaegi/