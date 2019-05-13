Фото: на шоссе Таллинн-Пярну грузовик попал в ДТП, движение парализовано

В полицию сообщение о ДТП поступило в 10.40. В деревне Нурме у грузовика лопнуло переднее колесо и он вылетел в кювет, сообщает Pärnu Postimees. Пресс-секретарь полиции сказал, что люди в ДТП не пострадали и владелец занимается тем, чтобы вытащить грузовик из кювета.