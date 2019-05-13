Фото: на шоссе Таллинн-Пярну грузовик попал в ДТП, движение парализовано

Сегодня с 17 часов движение нарушено на 118-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Нурме, где вылетевший в кювет грузовик пытаются поднять на дорогу.
В полицию сообщение о ДТП поступило в 10.40. В деревне Нурме у грузовика лопнуло переднее колесо и он вылетел в кювет, сообщает Pärnu Postimees. Пресс-секретарь полиции сказал, что люди в ДТП не пострадали и владелец занимается тем, чтобы вытащить грузовик из кювета.
К 17 часам на место ДТП была пригнана необходимая техника, поэтому движение временно перекрыто.