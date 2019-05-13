Заключенные напали на двух работников полиции

По первоначальным данным, на работников арестантского дома мужчины в возрасте 23 и 33 лет напали, когда возвращались с прогулочной зоны и должны были быть доставлены назад в свою камеру. Помимо физической силы нападавшие использовали и самодельный острый предмет.

В результате случившегося, полицейского и специалиста Нарвского арестантского дома доставили в больницу, причем телесные повреждения одного из них были опасны для жизни. Сейчас состояние здоровья обоих работников полиции стабильное.

Полицейские Нарвского отделения полиции задержали нападающих на месте происшествия. Так как полицейские действовали быстро, нападавшим не удалось выйти из помещения арестантского дома.

Один из нападавших находился в арестантском доме, так как он является подозреваемым в применении физического насилия, второй подозревается в совершении грубого нарушения общественного порядка.

По словам префекта Идаской префектуры Тарво Крууп, вся организация будет и дальше поддерживать коллег, которые пострадали в результате вчерашнего случая, так как для них очень важно их здоровье. «Затем необходимо быстрое выяснение обстоятельств случившегося. Вчерашний случай – это суровое напоминание о том, что в работе арестантского дома и с задержанными всегда существует риск нападения», - добавил префект.

Для выяснения обстоятельств по факту нападения на работников арестантского дома начато уголовное производство по статье о попытке убийства (§ 25 ч. 2 - § 113 ч. 1 ПК). Досудебным следствием руководит Вируская окружная прокуратура.