Чемпионат мира по хоккею: Россия уверенно переиграла Чехию, США дожали Финляндию

Обе команды подошли к поединку с максимумом набранных очков. Однако если россияне играли с аутсайдерами своей группы, то чехи, большинство которых играет в Европе, сумели обыграть неакклиматизировавшихся шведов. Победа над "Тре Крунур", кстати, дала чехам преимущество в борьбе за вторую строку таблицу в группе В.

В первом периоде сборной Чехии удалось сдеражать первые три звена россиян противопиставив звездам российского хоккея страстную борьбу на каждом участке льда. Подопечные Ржиги оборонялись числом и умением, проводя разительные контраатаки. Россияне отвечали хорошим прессингом, а отсутствие результата у первых трех звеньев было компенсировано тройкой Андронова, которая на 14-й минуте открыла счет в матче - Иван Телегин отдал передачу на Динар Хафизуллина, а защитник россиян переправил шайбу с левого края в центр, где Сергей Андронов в касание отправил снаряд в ворота. 1:0.

Второй период также прошел на встречных курсах, правда бросали команды немного. А то, что нападающим удавалось соорудить успешно отражали вратари обеих команд. Однако класс россиян оказался выше и если первый свой момент связка Гусев-Кучеров загубила: выручил вратарь чехов Бартошак, отразивший бросок Кучерова с двух метров, то через несколько десятков секунд оба Никиты удвоили преимущество россиян, переиграв практически всю пятерку чехов, Кучеров вывел на бросок Гусева и нападающий "Лас-Вегаса" неотразимо бросил под перекладину: 2:0.

Подопечные Ржиги стремились хотя бы сократить разрыв в счете, но ни Хытил, ни Яшкин с Коваржем реализовать любезно предоставленные российскими оборонцами моменты не смогли.

В начале заключительной двадцатиминутки чехи смяли сборную России, наибольшее количество моментов возникало при меньшинстве сборной России. Удаление Телегина в начале периода чехи могли реализовывать по крайней мере раза три. Россияне смогли выравнять игру к середине периода, но до опасных моментов у "Красной машины" не доходило. В обороне Россия играла четко, там где защитники не могли остановить шайбы, там выручал Василевский. В последние пять минут игры игра переместилась к воротам сборной Чехии: опасно бросали Артем Анисимов, Евгений Дадонов и отлично вписавшийся в четвертое звено Илья Ковальчук. Но где-то выручала штанга, где-то под шайбы ложились защитники... На последние две минуты игры чехи выпустили в обоюдном большинстве пятого игрока вместо вратаря Бартоша, и Никита Зайцев поразил пустые ворота Чехии - 3:0.

Победу россиян можно назвать уверенной как по счету, так и по игре. У подопечных Воробьева есть резерв - вашингтонская связка Кузнецов-Овечкин никак пока не найдет свою игру, плюс более уверенная игра защитников. Самый сложный соперник ждет Россию только через неделю: до матча со сборной Швеции еще внести коррективы в тактику и состав звеньев.

Сборные США и Финляндии победителя в основное время не выявили, но и поделенными очками обе команды могут быть довольны. Финнам, конечно, три очка могли гарантировать минимум третье место в группе: Канада была повержена финнами в первом матче. Но и одно очко подопечным Лаури Марьямяки принесло, скорее всего, досрочную путевку в 1/4 финала. Более сильных соперникав у Суоми на групповом этапе не будет.

Хоккеисты сборной США празднуют победу 3:2 в овертайме над командой Финляндии ФОТО: Petr David Josek / AP