Трамп захотел провести переговоры с Путиным на высшем уровне

Источник "Коммерсанта", близкий к Госдепартаменту США, подтвердил эту информацию. Он уточнил, что американская сторона уже запросила переговоры на высшем уровне. Ранее в Вашингтоне не допускали встречи двух президентов до возвращения Россией Украине задержанных в Керченском проливе моряков и кораблей.

На вопрос о том, будет ли в ходе переговоров в Сочи обсуждаться возможная встреча двух президентов в Японии, Сергей Рябков ответил: "Как тема, как сюжет, я это допускаю".

По словам источника, близкого к Госдепу, США уже высказались в пользу встречи двух президентов и ждут ответа с российской стороны. При этом он оценил вероятность организации переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке как "высокую". В Москве на официальном уровне пока опровергают информацию о запросе с американской стороны на организацию встречи президентов.

Сергей Рябков отметил, что российская сторона хотела бы уяснить, готова ли администрация США развить тот позитивный импульс, который двустороннему диалогу придал телефонный разговор президентов, состоявшийся 3 мая.

"Мы исходим из того, что по всем актуальным темам - от контроля над вооружениями и до Венесуэлы - будет возможность поговорить углубленно, - сказал он.- Мы, конечно, видим большие расхождения в позициях наших сторон, но эти расхождения мы не драматизируем, они были, есть и, видимо, будут. Но главное - работать прагматично, не умножая проблемы, а по крайней мере нацеливаясь на их преодоление, насколько это возможно".

Как ожидается, 14 мая в Сочи Майкл Помпео встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и будет принят Владимиром Путиным.

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным 3 мая прервал многомесячную паузу в российско-американском диалоге на высшем уровне. После первого и пока единственного саммита в Хельсинки в июле прошлого года в отношениях двух президентов произошел откат.