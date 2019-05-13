Пн, 13.05.2019
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Загадочное убийство в Германии: в отеле застрелили из арбалета трех человек
В доме одной из жертвы полиция нашла два трупа

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Отель, где в субботу были найдены тела, застреленных из арбалета.

ФОТО: LINO MIRGELER / AFP / Scanpix

В Германии в отеле около города Пассау обнаружили трех мертвых человек со стрелами в телах и два арбалета, сообщает Би-Би-Си.

Трупы нашла горничная. Полиция сообщила, что погибшими были две женщины возрастом 30 и 33 лет и 53-летний мужчина.

Все трое заселились в отель в пятницу, 10 мая. Они жили в одном номере, который забронировали на три дня, с одной двуспальной и одной дополнительной кроватью. В каких они были отношениях, неизвестно.

Мужчина и 33-летняя женщина лежали на кровати, держась за руки. Другая дама лежала на полу.

Еще два трупа

История загадочного убийства получила развитие, когда дома у одной из жертв обнаружили еще два трупа, пишет Deutsche Welle.

Немецкая полиция заявила 13 мая, что нашла трупы двух женщин в квартире одной из трех жертв, пронизанных арбалетными стрелами и найденными 11 мая в южном городе Пассау.

Представитель прокуратуры Пассау сказал, что двух мертвых женщин нашли в городе Виттинген. По словам обвинителей, одна из жертв в Пассау, 30-летняя женщина, жила в Виттингене.

По словам полиции, личность женщин, найденных в Виттингене, и их возможную связи с событиями в Пассау еще нужно установить.

Результаты вскрытия всех погибших должны быть известны 14 мая.

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