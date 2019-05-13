Загадочное убийство в Германии: в отеле застрелили из арбалета трех человек

Трупы нашла горничная. Полиция сообщила, что погибшими были две женщины возрастом 30 и 33 лет и 53-летний мужчина.

Все трое заселились в отель в пятницу, 10 мая. Они жили в одном номере, который забронировали на три дня, с одной двуспальной и одной дополнительной кроватью. В каких они были отношениях, неизвестно.

Мужчина и 33-летняя женщина лежали на кровати, держась за руки. Другая дама лежала на полу.

Еще два трупа

История загадочного убийства получила развитие, когда дома у одной из жертв обнаружили еще два трупа, пишет Deutsche Welle.

Немецкая полиция заявила 13 мая, что нашла трупы двух женщин в квартире одной из трех жертв, пронизанных арбалетными стрелами и найденными 11 мая в южном городе Пассау.

Представитель прокуратуры Пассау сказал, что двух мертвых женщин нашли в городе Виттинген. По словам обвинителей, одна из жертв в Пассау, 30-летняя женщина, жила в Виттингене.

По словам полиции, личность женщин, найденных в Виттингене, и их возможную связи с событиями в Пассау еще нужно установить.