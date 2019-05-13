Загадочное убийство в Германии: в отеле застрелили из арбалета трех человек
В Германии в отеле около города Пассау обнаружили трех мертвых человек со стрелами в телах и два арбалета, сообщает Би-Би-Си.
Трупы нашла горничная. Полиция сообщила, что погибшими были две женщины возрастом 30 и 33 лет и 53-летний мужчина.
Все трое заселились в отель в пятницу, 10 мая. Они жили в одном номере, который забронировали на три дня, с одной двуспальной и одной дополнительной кроватью. В каких они были отношениях, неизвестно.
Мужчина и 33-летняя женщина лежали на кровати, держась за руки. Другая дама лежала на полу.
Еще два трупа
История загадочного убийства получила развитие, когда дома у одной из жертв обнаружили еще два трупа, пишет Deutsche Welle.
Немецкая полиция заявила 13 мая, что нашла трупы двух женщин в квартире одной из трех жертв, пронизанных арбалетными стрелами и найденными 11 мая в южном городе Пассау.
Представитель прокуратуры Пассау сказал, что двух мертвых женщин нашли в городе Виттинген. По словам обвинителей, одна из жертв в Пассау, 30-летняя женщина, жила в Виттингене.
По словам полиции, личность женщин, найденных в Виттингене, и их возможную связи с событиями в Пассау еще нужно установить.
Результаты вскрытия всех погибших должны быть известны 14 мая.