Пн, 13.05.2019
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Юри Ратас одобрил нового кандидата в министры от EKRE
Теперь он обратится к президенту

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Керт Кинго.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Премьер-министр Юри Ратас встретился в Рийгикогу с кандидатом в министры от EKRE Керт Кинго, сообщает Postimees.

Встреча премьер-министра и будущего министра внешней торговли и инфотехнологий продлилась полчаса. Глава бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай сказал, что встреча прошла хорошо и премьер-министр одобрил кандидата в министры от EKRE Керт Конго.

По словам Мерилай, ранее премьер-министр не знал, кто может стать следующим министром внешней торговли и инфотехнологий и узнал это только сегодня.

Премьер-министр сделает предложение президенту, чтобы она утвердила в должности нового министра.

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