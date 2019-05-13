Юри Ратас одобрил нового кандидата в министры от EKRE

Встреча премьер-министра и будущего министра внешней торговли и инфотехнологий продлилась полчаса. Глава бюро премьер-министра Йоханнес Мерилай сказал, что встреча прошла хорошо и премьер-министр одобрил кандидата в министры от EKRE Керт Конго.

По словам Мерилай, ранее премьер-министр не знал, кто может стать следующим министром внешней торговли и инфотехнологий и узнал это только сегодня.