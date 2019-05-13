Полеты Boeing 737 MAX будут возобновлены не раньше середины августа

От FAA ожидают предварительного согласия на установку на самолетах данной серии обновленной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности"), сбой в работе которой, как предполагается, привел к крушению эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8. Источники издания называют в качестве даты 23 мая, когда состоится очередная встреча совместной комиссии в составе американского и международных авиарегуляторов. Однако FAA потребуется дополнительно несколько месяцев, чтобы окончательно сертифицировать систему MCAS и лайнеры 737 MAX, причем отчасти из-за международных авиарегуляторов, которые хотят самостоятельно убедиться в надежности модернизации "Боингов" данной серии.

Согласно публикации, возобновление полетов Boeing 737 MAX будет носить поэтапный характер и растянется на несколько месяцев. Как результат, возобновить эксплуатацию этих самолетов в Северной Америке представляется возможным не раньше середины августа.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. А 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. По предварительным данным, ошибочное срабатывание системы автоматического управления MCAS вызвано неверными данными от сломавшегося датчика угла атаки. При этом работа системы MCAS не была описана в руководстве по эксплуатации самолета.