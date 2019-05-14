Фото: в центре Тарту продается необычная квартира

Трехкомнатная квартира площадью 71,3 квадратных метра подходит для жизни семейства, ценящего безопасность и хороших соседей.

ФОТО: KV.EE

Эта необычная квартира находится в доме на четырнадцать квартир постройки 1895 года. Некоторые квартиры в доме расположены на двух этажах. Дом полностью реновирован в 2015 году. В ходе ремонта обновлены система водоснабжения, электропроводка, отопительная система, а также поставлена вентиляция с рекуперацией тепла.

ФОТО: KV.EE

Окна квартиры выходят на восток и на юг, что обеспечивает хорошую освещенность. Этому же способствуют потолки высотой 2,7 метра.

ФОТО: KV.EE

В квартире находятся: кухня-гостиная, две спальни и ванная с туалетом. Из отделки можно выделить покрашенные в светлые тона стены и подлинные деревянные балки. На полу натуральный дубовый паркет, который, кроме эстетических качеств, имеет и хорошие эксплуатационные характеристики. К квартире также относятся два парковочных места и кладовка.