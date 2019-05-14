Фото: в центре Тарту продается необычная квартира

Эта привлекательная квартира находится недалеко от центра Тарту. Как пишет портал Kodustiil, она просто мечтает подарить тепло своего очага новой семье.
Трехкомнатная квартира площадью 71,3 квадратных метра подходит для жизни семейства, ценящего безопасность и хороших соседей.
Эта необычная квартира находится в доме на четырнадцать квартир постройки 1895 года. Некоторые квартиры в доме расположены на двух этажах. Дом полностью реновирован в 2015 году. В ходе ремонта обновлены система водоснабжения, электропроводка, отопительная система, а также поставлена вентиляция с рекуперацией тепла.
Окна квартиры выходят на восток и на юг, что обеспечивает хорошую освещенность. Этому же способствуют потолки высотой 2,7 метра.
В квартире находятся: кухня-гостиная, две спальни и ванная с туалетом. Из отделки можно выделить покрашенные в светлые тона стены и подлинные деревянные балки. На полу натуральный дубовый паркет, который, кроме эстетических качеств, имеет и хорошие эксплуатационные характеристики. К квартире также относятся два парковочных места и кладовка.
Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.