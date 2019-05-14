Галерея: волшебные превращения кондитерской фабрики в Каламая

Фирма-девелопер Endover и краудфандинговая платформа EstateGuru запустили проект, при помощи которого будет профинансировано строительство новой жилой среды в Каламая на месте бывшей кондитерской фабрики Клауссона.
Кондитерская фабрика Клауссона – новый проект Endover, в рамках которого прежняя кондитерская фабрика со столетней историей превратится в жилую среду с просторными квартирами типа лофт в скандинавском стиле. С точки зрения рынка недвижимости проект находится в достаточно привлекательном месте столицы: на расположенном ближе к центру города краю Каламая, недалеко от моря и Котла культуры, по адресу Яху, 5.
Проект будет завершен в 2020 году: будет произведена реконструкция исторического фабричного комплекса, где появится 50 одно- и пятикомнатных квартир площадью от 20 до 150 квадратных метров. Цены на квартиры типа лофт с современной отделкой начинаются от 110 000 евро. Сегодня, до начала строительства, продано уже 20% квартир.
Предполагается, что к концу проекта краудфандинга кондитерской фабрики Клауссона объем привлеченного капитала составит до 6,4 миллиона евро. Займы будут возвращены инвесторам в течение 18 месяцев, вне зависимости от того, будут к тому времени проданы все квартиры или нет. Годовая процентная ставка инвестиции составляет 11%. Если размер инвестиции составляет не менее 20 000 евро, инвестор получит 1% бонуса к процентной ставке, т.е. суммарно 12% в год.