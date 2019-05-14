Галерея: волшебные превращения кондитерской фабрики в Каламая

Кондитерская фабрика Клауссона – новый проект Endover, в рамках которого прежняя кондитерская фабрика со столетней историей превратится в жилую среду с просторными квартирами типа лофт в скандинавском стиле. С точки зрения рынка недвижимости проект находится в достаточно привлекательном месте столицы: на расположенном ближе к центру города краю Каламая, недалеко от моря и Котла культуры, по адресу Яху, 5.

Проект будет завершен в 2020 году: будет произведена реконструкция исторического фабричного комплекса, где появится 50 одно- и пятикомнатных квартир площадью от 20 до 150 квадратных метров. Цены на квартиры типа лофт с современной отделкой начинаются от 110 000 евро. Сегодня, до начала строительства, продано уже 20% квартир.