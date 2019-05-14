Названа сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Совокупная стоимость приобретенных в ходе самой дорогостоящей сделки объектов составила 724,6 миллионов рублей. Как отмечают аналитики компании, второе место также досталось комплексной сделке, бюджет которой составил 483,3 миллионао рублей. В ее рамках были куплены три квартиры в ЖК «Кутузовский XII».

Третье место досталось сделке по приобретению четырехкомнатной квартиры в доме 15 по Малой Бронной улице. Недвижимость, по оценке Urbanus, обошлась покупателю в 355,7 миллионов рублей.

В апреле аналитики агентства недвижимости Kalinka Group обнародовали свою статистику по элитному рынку, согласно которой в первом квартале 2019-го было заключено около 190 сделок. При этом цены относительно первого квартала 2018 года выросли в среднем по сегменту на 8%. В отдельных жилых комплексах рост достиг 20%.