Трамп надеется разрешить торговый конфликт с Китаем

Он также уточнил, что еще не принял решение по поводу нового повышения таможенных пошлин США на продукцию, импортируемую из Китая.

Прежде чем сделать такой шаг, 17 июня будут проведены открытые слушания, где по поводу проекта повышения тарифов выскажутся профильные эксперты. Ранее сообщалось, что американская администрация готовится повысить тарифы почти на всю ввозимую продукцию из Китая - на сумму около 300 миллиардов долларов (268 млрд евро).

Кроме того, Трамп намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча двух лидеров должна пройти в конце июня во время саммита G20 в Японии. "И я думаю, что, скорее всего, это будет весьма плодотворная встреча", - подчеркнул президент США.

Ранее в тот же день министерство финансов КНР объявило, что в ответ на "односторонние действия и протекционизм Соединенных Штатов" с июня будут увеличены импортные пошлины из США на 60 миллиардов долларов. В общей сложности пошлины будут распространяться на 5140 видов товаров, из них пошлины на 2493 вида товаров будут повышены до 25 процентов, а на остальные - от 5 до 20 процентов.