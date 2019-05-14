Вт, 14.05.2019
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  • В Эстонию прибыла Марин Ле Пен: «Встречаюсь с руководителями EKRE, хотим образовать единую фракцию»

В Эстонию прибыла Марин Ле Пен: «Встречаюсь с руководителями EKRE, хотим образовать единую фракцию»

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В полночь в Эстонию прибыла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Многие жители Эстонии пришли в аэропорт поприветствовать ее, среди них был и заместитель председателя EKRE Яак Мадисон, передает Postimees.

Сначала журналистам сказали, что для вопросов слишком поздний час, однако Ле Пен все-таки ответила на несколько вопросов.

Пришедшем на место представителям прессы Ле Пен сообщила с энтузиазмом, что приехала в Эстонию встретиться с руководителями EKRE. «Встречаюсь с руководителями EKRE, с которыми мы хотим образовать фракцию в Европейском парламенте - вместе с Маттео Сальвини, Австрийской партией свободы, а также с нашими датскими и финскими друзьями», - сказала Ле Пен.

По поводу Крыма Ле Пен лаконично отметила, что каждое государство свободно вершить свою дипломатию.

На вопрос, каковы ее надежды относительно будущего Европы и Эстонии, она ответила: «Европа наций, вот моя надежда».

Марин Ле Пен встречается во вторник в Рийгикогу с руководителями EKRE.

Марин Ле Пен в аэропорту ответила на несколько вопросов.

ФОТО: Sander Ilvest

В прошлой вторник баллотирующийся в Европарламент Яак Мадисон сообщил, что Эстонию посетит лидер французских правых популистов Марин Ле Пен.

В пятницу стало известно, что EKRE принимает в Таллинне еще несколько европейских политиков, среди которых есть те, кто ездили в аннексированный Россией Крым, тем самым оправдывая действия России в этом регионе.

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