Трагически погибла российская олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту в составе сборной СССР Клара Гусева погибла в ДТП, сообщает «Р-Спорт».
82-летнюю Гусеву сбил автомобиль. Врачам не удалось спасти ее жизнь.
По данным полиции, 82-летняя Гусева пересекала пешеходный переход на красный сигнал светофора, из-за чего автомобиль Skoda Octavia сбил женщину. Водитель остался на месте происшествия и вызвал медиков. Гусеву отвезли в больницу, где ей пришлось ампутировать руку. Через два часа она скончалась.
«Выражаю соболезнования родным и близким Гусевой. Это большая утрата для всех нас», — заявил представитель Союза конькобежцев России Рамир Курамшин. Дата и место прощания со спортсменкой пока не определены.
Гусева завоевала золото на Олимпиаде-1960 в США. Советская конькобежка стала сильнейшей на дистанции 1000 метров. Именно на Играх в Скво-Вэлли впервые были представлены соревнования по скоростному катанию на коньках среди женщин. Таким образом, Гусева стала первой женщиной, которой удалось завоевать олимпийское золото в данной дистанции. Спустя четыре года спортсменка выступила на Олимпиаде в Инсбруке, где показала четвертый результат на дистанции 4000 метров.