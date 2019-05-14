Трагически погибла российская олимпийская чемпионка

82-летнюю Гусеву сбил автомобиль. Врачам не удалось спасти ее жизнь.

По данным полиции, 82-летняя Гусева пересекала пешеходный переход на красный сигнал светофора, из-за чего автомобиль Skoda Octavia сбил женщину. Водитель остался на месте происшествия и вызвал медиков. Гусеву отвезли в больницу, где ей пришлось ампутировать руку. Через два часа она скончалась.

«Выражаю соболезнования родным и близким Гусевой. Это большая утрата для всех нас», — заявил представитель Союза конькобежцев России Рамир Курамшин. Дата и место прощания со спортсменкой пока не определены.