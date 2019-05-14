Кокорина ждут обратно в "Зенит"

Вильям Оливейра, помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, высказался о будущем нападающего Александра Кокорина после тюремного срока.
Оливейра заявил, что определить время, за которое Кокорин сумеет восстановиться, тяжело. «Мы ждем его, он важный футболист, но только по возвращении можно будет понять, в какой он форме, в каком психологическом состоянии, как адаптируется к нагрузкам», — отметил он.
По словам помощника, в команде обсуждают суд над футболистом и жалеют, что его нет в составе. «Тем более что уровень Кокорина очевиден без обсуждений. Желаем ему как можно быстрее вернуться к нам и в футбол», — добавил он.
8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года.