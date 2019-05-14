Вт, 14.05.2019
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Кокорина ждут обратно в "Зенит"

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Russian footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, is escorted to his court hearing in Moscow on April 9, 2019. - Disgraced Russian footballer, Krasnodar midfielder Mamaev, appeared in court on April 9, 2019, after committing a series of assaults on October 8, 2018, at the end of a night out in Moscow. Mamaev along with fellow footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, attacked the driver of a television host and damaged her Mercedes, and were then caught on video attacking two Russian trade ministry officials in an upscale Moscow cafe. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Вильям Оливейра, помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, высказался о будущем нападающего Александра Кокорина после тюремного срока.

Оливейра заявил, что определить время, за которое Кокорин сумеет восстановиться, тяжело. «Мы ждем его, он важный футболист, но только по возвращении можно будет понять, в какой он форме, в каком психологическом состоянии, как адаптируется к нагрузкам», — отметил он.

По словам помощника, в команде обсуждают суд над футболистом и жалеют, что его нет в составе. «Тем более что уровень Кокорина очевиден без обсуждений. Желаем ему как можно быстрее вернуться к нам и в футбол», — добавил он.

8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года.

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