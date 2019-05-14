Кокорина ждут обратно в "Зенит"

Оливейра заявил, что определить время, за которое Кокорин сумеет восстановиться, тяжело. «Мы ждем его, он важный футболист, но только по возвращении можно будет понять, в какой он форме, в каком психологическом состоянии, как адаптируется к нагрузкам», — отметил он.

По словам помощника, в команде обсуждают суд над футболистом и жалеют, что его нет в составе. «Тем более что уровень Кокорина очевиден без обсуждений. Желаем ему как можно быстрее вернуться к нам и в футбол», — добавил он.