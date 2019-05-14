Распространяющийся в интернете совет о безопасной уборке оказался абсолютно бесполезным

Не удивительно, что при тотальной фобии болезнетворных бактерий подобные советы считаются панацеей о всех бед, сообщает Kodustiil. Но именно этот совет, как выснилось, вообще не работает.
А именно, рекомендуется регулярно прогревать в посудомоечной машине губки для мытья посуды, так как это полностью уничтожает все бактерии, пишет Good Housekeeping.
Однако это совсем не так: да, высокая температура уничтожает бактерии, но недавние исследования показали, что нагревание губок и мочалок в микроволновой печи влияет на уничтожение бактерий только частично.
Целых 40 процентов бактерий при таком нагревании очень хорошо себя чувствуют, и нельзя сказать, что ваши губки и мочалки после пребывания в микроволновой печи станут стерильными. Однако люди считают, что этот вид нагревания уничтожит бактерии и то и дело кладут мочалки в микроволновку.
Разумной альтернативой такому поветрию является покупка губок, салфеток и мочалок, которые можно многократно стирать в стиральной машине и долго использовать. Это также гораздо более экологичное решение.
От редакции: а не проще ли, пользуясь обычными губками для мытья посуды, просто менять их почаще?