Распространяющийся в интернете совет о безопасной уборке оказался абсолютно бесполезным

А именно, рекомендуется регулярно прогревать в посудомоечной машине губки для мытья посуды, так как это полностью уничтожает все бактерии, пишет Good Housekeeping.

Однако это совсем не так: да, высокая температура уничтожает бактерии, но недавние исследования показали, что нагревание губок и мочалок в микроволновой печи влияет на уничтожение бактерий только частично.

Целых 40 процентов бактерий при таком нагревании очень хорошо себя чувствуют, и нельзя сказать, что ваши губки и мочалки после пребывания в микроволновой печи станут стерильными. Однако люди считают, что этот вид нагревания уничтожит бактерии и то и дело кладут мочалки в микроволновку.

Разумной альтернативой такому поветрию является покупка губок, салфеток и мочалок, которые можно многократно стирать в стиральной машине и долго использовать. Это также гораздо более экологичное решение.