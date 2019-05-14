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  • Распространяющийся в интернете совет о безопасной уборке оказался абсолютно бесполезным

Распространяющийся в интернете совет о безопасной уборке оказался абсолютно бесполезным

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ФОТО: Shutterstock

Не удивительно,  что при тотальной фобии болезнетворных бактерий  подобные советы считаются панацеей о всех бед, сообщает Kodustiil. Но именно этот совет, как выснилось, вообще не работает.

А именно, рекомендуется регулярно прогревать в посудомоечной машине  губки  для мытья посуды, так как это полностью уничтожает все бактерии, пишет Good Housekeeping.

Однако это совсем не так: да, высокая температура уничтожает бактерии, но недавние исследования показали, что нагревание губок и мочалок в микроволновой печи влияет на уничтожение бактерий только частично.

Целых 40 процентов бактерий при таком нагревании очень хорошо себя чувствуют, и нельзя сказать, что ваши губки и мочалки  после пребывания в микроволновой печи станут стерильными. Однако люди считают, что этот вид нагревания уничтожит бактерии и то и дело кладут мочалки в микроволновку.

Разумной альтернативой такому поветрию является покупка губок, салфеток и мочалок, которые можно многократно стирать в стиральной машине и долго использовать. Это также гораздо более экологичное решение.

От редакции: а не проще ли, пользуясь обычными губками для мытья посуды, просто менять их почаще?

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