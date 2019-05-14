Стоит ли покупать квартиру, которая уже сдана внаем

Если цель вашей покупки – получать прибыль от сдачи недвижимости внаем, а наниматель, который вам достался от прежних хозяев, исправно платит за квартиру, ведет себя хорошо и не собирается съезжать, этот вариант вам однозначно подходит.

Однако нужно проанализировать ситуацию и учесть все мельчайшие детали: бывает, что наниматель занимал жилплощадь временно, только на время продажи, или платил символическую плату, или же оплачивал только коммунальные расходы. В этом случае новому хозяину нужно узнать, сможет ли он после покупки поднять плату за наем и на сколько. Не менее важно, когда такой временный наниматель сможет освободить квартиру.

При покупке квартиры с нанимателем этот факт следует занести в договор купли-продажи и в акт приема-передачи. Внимание: передачу владения инвестору должен производить и все соответствующие документы подписывать не продавец, а наниматель!

Особое внимание требуется уделить мебели, бытовой технике, осветительным приборам и прочим аксессуарам, которыми пользовался квартирант. Равно как и данные о санитарном состоянии квартиры, перечень движимых вещей, оставленных в квартире, должен быть сначала зафиксирован в акте приема-передачи между продавцом и квартиросъемщиком. А затем – в новом акте- между квартиросъемщиком и новым собственником.

К сожалению, часто этому не уделяют такого пристального внимания, и впоследствии оказывается, что в список не внесен какой-то ценный предмет обстановки, но что-то предпринимать бывает уже поздно.