Политолог: в тефлоновом рейтинге Центристской партии появились трещины

По мнению политолога Пеэтера Тайма, рейтинг Центристской партии, который был много лет защищен от существенных колебаний благодаря непоколебимой преданности больших групп избирателей, после создания коалиции с EKRE утратил эту "подушку безопасности" и партия стала уязвимой, передает Rus.ERR.
"Я всегда называл рейтинг Центристской партии тефлоновым, но сейчас очевидно, что в этот тефлон попали какие-то трещины. Падение ведь не на 10-15%, а наполовину. Это показывает, что люди стали больше реагировать, и поддержка центристов уже не такая слепая, какой она была до сих пор", - сказал Тайм во вторник в утренней телепередаче "Кофе+".
По его мнению, причина резкого падения популярности партии связана как с решением вступить в коалицию с EKRE, так и с тем, что центристы в этой коалиции отошли на второй план.