Политолог: в тефлоновом рейтинге Центристской партии появились трещины

"Я всегда называл рейтинг Центристской партии тефлоновым, но сейчас очевидно, что в этот тефлон попали какие-то трещины. Падение ведь не на 10-15%, а наполовину. Это показывает, что люди стали больше реагировать, и поддержка центристов уже не такая слепая, какой она была до сих пор", - сказал Тайм во вторник в утренней телепередаче "Кофе+".