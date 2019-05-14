Большая тройка зашевелилась: "Реал", "Атлетико" и "Барселона" объявили о трансферных целях

Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале».

Мадридский клуб уже несколько недель назад договорился о трансфере с лондонцами и согласовал контракт с 28-летним бельгийским хавбеком.

О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку.

За Азара «Реал» заплатит «Челси» около 100 миллионов евро.

Ряды "сливочных" покинет голкипер Кейлор Навас. Клуб из Мадрида проинформировал 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером. Навас выступает за «Реал» с 2014 года.

С "Барселоной" на данный момент два трансферных слуха: подписание Антуана Гризманна из "Атлетико" и продажа Филипе Коутиньо в "Челси".

На этой неделе состоится встреча Гризманна с руководством «Атлетико». В клубе хотят, чтобы игрок лично рассказал о своих планах.

Чемпион мира в составе сборной Франции мог прошлым летом перейти в каталонский клуб, но остался в «Атлетико», сообщив об этом в специально снятом документальном фильме.

Каталонский клуб нанял посредника, который в течение нескольких недель пытается найти в Англии команду для 26-летнего бразильца.

По информации программы Carrusel Deportivo на Cadena SER, возможность покупки Коутиньо пока рассматривает только «Челси».

В «Челси» видят в Коутиньо замену хавбеку Эдену Азару, который, вероятно, перейдет в «Реал» этим летом.

Помешать трансферу Коутиньо из «Барселоны» в лондонский клуб может запрет от ФИФА на регистрацию новых игроков.

Англичане планируют предпринять все возможные шаги, чтобы если не отменить, то хотя бы отсрочить наказание. Тогда в межсезонье клуб сможет подписывать новичков.

«Барселона» приобрела Коутиньо у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 160 миллионов евро вместе с бонусами.