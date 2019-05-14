Самые популярные кандидаты - Марина Кальюранд и Андрус Ансип

Растет рейтинг реформистов, соцдемoв и "Ээсти 200"

Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд выпал из конкуренции

Партии, борющиеся за европирог, ищут помощи у именитых политиков. Из баллотирующихся министров в случае победы на выборах обещает поехать в Европарламент только Тынис Лукас, пишет Postimees.

Самые свежие исследования рейтингов накануне выборов в Европарламент демонстрируют постоянно растущий успех Партии реформ и социал-демократов. Причем поддержка Марины Кальюранд, лидирующей по популярности среди кандидатов, выросла на 2 с лишним процента, и в качестве первого номера партии она вывела социал-демократов на второе место в партийном зачете. Кальюранд отдали бы свои голоса около 15% избирателей, выясняется из нового опроса Kantar Emor, проведенного по заказу Postimees. С большим преимуществом среди партий по-прежнему лидирует Партия реформ.

В последний раз Кальюранд столь внушительно возглавляла рейтинг опросов общественного мнения накануне президентских выборов 2016 года. Как известно, тогда они завершились для нее большим разочарованием. Правда, тогда это решали народные избранники. Да и сейчас первое место в качестве главного сборщика голосов ей не гарантировано: самый большой рост, почти на 3%, продемонстрировал реформист Анрус Ансип, которому отдали бы голоса почти 14% избирателей. Рейтинг Партии реформ на евровыборах за последний месяц вырос на 4,6% - за несколько дней до начала электронного голосования партии белок отдали бы свой голос 27,5% избирателей. Причем половина избирателей Партии реформ поддержала бы именно Ансипа, за которым следуют Урмас Паэт и Таави Рыйвас. «Позиция Партии реформ по-прежнему лучше среди тех, кто точно пойдет голосовать», - охарактеризовал руководитель по рыночным стратегиям Kantar Emor Айвар Воог. Одним из ключевых вопросов на этих выборах станет то, насколько активно партии смогут мобилизовать своих избирателей. Особенно это важно, поскольку за спиной прочно удерживающей свои позиции Партии реформ идет серьезная борьба.

Соцдемы обогнали центристов

Мимо Центристской партии, оставшейся по сравнению с апрелем практически на том же уровне, просвистели социал-демократы. Разница в рейтинге двух партий составляет менее половины процента. Социал-демократам отдали бы свой голос 18,2% избирателей, из них почти 15% проголосовали бы за Марину Кальюранд, рейтинг Центристской партии составляет 17,8%. Такой же рост, как соцдемы, почти на 3% продемонстрировала «Ээсти 200», которая с 7% поддержки наступает на пятки «Отечеству, которое поддерживают 8,2%. Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд, месяц назад удерживавший третье место среди кандидатов в Еропарламент, растерял за это время около трети поддержки. Его опережают нынешние евродепутаты Яна Тоом от ЦП (хотя ее поддержка несколько снизилась) и Урмас Паэт из Партии реформ. Куда делись сторонники Кальюлайда? Поскольку среди его избирателей из тех, кто имеет четкие партийные предпочтения, много сторонников соцдемов и «Ээсти 200», можно предположить, что часть его сторонников теперь склоняются в польщу кандидата из их любимой партии. Чтобы пройти в Европарламент как независимый кандидат, Кальюлайд должен конкурировать и со своей прежней партией, центристами, и с EKRE, и с «Отечеством», и с «Ээсти 200». Если явка будет такой же, как на прошлых евровыборах 2014 года, ему понадобится минимум 30 000 голосов. Результаты опроса прогнозируют уверенные два мандата для Партии реформ, с натяжкой два мандата для соцдемов и по одному месту в Европарламенте для Центристской партии и EKRE. Именно в двух последних списках, а также в списке «Отечества», которое по данным опроса остается без мандата, числятся политики, которые в действительности не планируют ехать в Брюссель, так называемые подсадные утки. Заслуживает при этом внимания, что первая тройка EKRE состоит из двух министров и спикера Рийгикогу. По сравнению, например, с выборами в Рийгикогу выборы в Европарламент традиционно были выборами отдельных политиков. Считается хорошим обычаем, чтобы подсадные утки сообщали избирателям о своих планах: оставит ли министр портфель и поедет ли в Брюссель, если будет избран, или нет. «Кандидаты могут быть в списке, но должны четко сказать, считают ли они, что их нынешний мандат важнее, или нет», - пояснила наблюдатель за выборами в Европарламент Анна Каролин.

Правительство еще не было сформировано

Партии составляли предвыборные списки, когда еще не было полной уверенности, кто будет формировать правительство после мартовских выборов – регистрация кандидатов завершилась 6 апреля. «Тогда еще велись переговоры, - вспоминает глава EKRE Март Хельме. – В этом смысле мы должны были ковать железо, пока горячо». «Мой отъезд в Брюссель маловероятен, но стоит отдать мне свой голос, он пойдет нашему списку для получения мандата», - заявил Хельме, добавив, что такой же план у министра финансов Мартина Хельме и спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса. Цель EKRE – получить минимум один мандат, больше всего партия возлагает надежд на успех Яака Мадисона. Согласно последнему опросу, он шестой по популярности. Министр иностранных дел от партии «Отечество» Урмас Рейнсалу признался, что, баллотируясь, хочет прежде всего поддержать партию: «Это командная работа». «Отечество» тоже пытается получить хотя бы один мандат, первым номером от них идет Рихо Террас. В то же время Рейнсалу сказал, что, хотя эстонский народ, должен бы отдать ему крупный урожай голосов с большим перевесом – он сослался на 100 000 с лишним голосов Индрека Таранда – в этой ситуации ему было бы трудно спорить с избирателями. Министр обороны от «Отечества» Юри Луйк тоже проводит предвыборную кампанию, однако комментариев относительно его планов в случае успеха получить вчера не удалось. «Мое избрание - только теоретическое», - был скромен министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, но подчеркнул, что отданный ему голос не пропадет, а увеличит число голосов, отданных за партию.

Лукас: если изберут, поеду