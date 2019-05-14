В ЕС сообщили о завершении переговоров с Белоруссией по упрощению визового режима

"Все основные переговоры завершены, и мы сейчас буквально ищем время и место для его (пакета соглашений) подписания", - сказал Хан в сюжете белорусского телеканала ОНТ, комментируя ситуацию с обсуждением соглашений.

Подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью позволит снизить стоимость виз для белорусов в ЕС до 35 евро с 65 евро.

Между тем еврокомиссар констатировал, что базовое соглашение о приоритетах сотрудничества Белоруссии и ЕС стороны пока не могут подписать из-за позиции Литвы. Он пояснил, что Литва блокирует переговоры по соглашению, ссылаясь на свою позицию по поводу строительства Белорусской АЭС.

"Сейчас мы обсуждаем это со странами-партнерами, как решить эту проблему, которая возникла между Литвой и Белоруссией. Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства - это то, что интересует всех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено. Мы работаем над этим", - добавил Хан.

Как сообщалось, 13-14 мая в Брюсселе проходит саммит Европейского союза и шести стран-партнеров - Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Белоруссии и Молдавии, которые отмечают десятилетие "Восточного партнерства".