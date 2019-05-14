Лаанет - Ратасу: где обещанный самолет?

"Получая в апреле полномочия премьер-министра, вы сказали, что хотите работать и для того, чтобы на линии появился самолет побольше. Вы обещали мне, что будете всесторонне содействовать тому, чтобы между крупными островами установилось хорошее авиасообщение. Год снова прошёл, обещания даны, а в результате лето островитяне встречают с маленьким самолётом", - говорит Лаанет.

По его словам, потребность в более вместительном самолете доказывают как проведенные анализы, так и пожелания самих островитян.

Год назад утверждалось, что в новом конкурсе на поставку наибольшие шансы на победу будут у авиакомпаний, которые предложат самый большой и новый самолет по самой низкой цене. Еще год назад была надежда, что авиалинию будет обслуживать по меньшей мере 33-местный самолет, а осенью даже говорилось о 40-местном. Но беспомощное делопроизводство привело к тому, что конкурс на поставку аннулирован и договор по обслуживанию линии продлевается с нынешним перевозчиком, в распоряжении которого находится лишь 19-местный самолет, пояснил Лаанет.