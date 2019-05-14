Лаанет - Ратасу: где обещанный самолет?

Член парламентской фракции Партии реформ Калле Лаанет подал премьер-министру Юри Ратасу запрос: почему несмотря на все обещания для маршрута Таллинн-Курессааре до сих пор не найден самолет большей вместительности? Об этом пишет Postimees.
"Получая в апреле полномочия премьер-министра, вы сказали, что хотите работать и для того, чтобы на линии появился самолет побольше. Вы обещали мне, что будете всесторонне содействовать тому, чтобы между крупными островами установилось хорошее авиасообщение. Год снова прошёл, обещания даны, а в результате лето островитяне встречают с маленьким самолётом", - говорит Лаанет.
По его словам, потребность в более вместительном самолете доказывают как проведенные анализы, так и пожелания самих островитян.
Год назад утверждалось, что в новом конкурсе на поставку наибольшие шансы на победу будут у авиакомпаний, которые предложат самый большой и новый самолет по самой низкой цене. Еще год назад была надежда, что авиалинию будет обслуживать по меньшей мере 33-местный самолет, а осенью даже говорилось о 40-местном. Но беспомощное делопроизводство привело к тому, что конкурс на поставку аннулирован и договор по обслуживанию линии продлевается с нынешним перевозчиком, в распоряжении которого находится лишь 19-местный самолет, пояснил Лаанет.
Он хочет узнать у премьер-министра, кто несет ответственность за невыполнение данных обещаний.Чтобы ответить на запрос, у Ратаса есть 20 рабочих парламентских дней.