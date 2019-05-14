Парламент лишил Калева Калло депутатской неприкосновенности

Лишить Калева Калло депутатской неприкосновенности согласились 52 члена Рийгикогу, против не было никого.

Мадизе подчеркнула, что лишение Калло депутатской неприкосновенности не означает, что он считается виновным в совершении преступления, и не мешает ему продолжать работу в качестве члена Рийгикогу. Его депутатские полномочия будут приостановлены в том случае, если он будет признан виновным.

Мадизе подтвердила, что нет оснований подозревать, что уголовное дело возбуждено, например, по политическим мотивам.

Госпрокуратура обвиняет Калева Калло в пособничестве получению и даче взяток. Калло является одним из обвиняемых в связи с делом о взяточничестве Эдгара Сависаара.

Решение о лишении депутата парламента депутатской неприкосновенности принимает Рийгикогу. Ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности может подать в Рийгикогу канцлер юстиции.

В конце декабря прошлого года госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья. Госпрокуратура обвинила Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана. В посредничестве при даче взяток обвинен бывший политик Виллу Рейльян.

В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсера, но в его отношении делопроизводство прекратили по принципу оппортунитета.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.

Рейльян признал себя виновным, суд принял решение в его отношении в порядке договорного делопроизводства.