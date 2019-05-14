Блог, видео и галерея: Ле Пен встречается в Рийгикогу с членами EKRE

В Рийгикогу на встрече с Ле Пен также присутствовали лидеры EKRE Март и Мартин Хельме. В ходе встречи обсуждались отношения с Россией, также поднималась тема аннексии Крыма.

В то же время, когда Ле Пен сидела и ждала начала встречи, Март Хельме обернулся и по-эстонски сказал журналистам: «Неловко, неловко! Ну, Postimees, у вас уже точно написана новость о том, что мы поддерживаем аннексию Крыма».

Затем он повернулся к Марин Ле Пен и сказал по-английски, что в Эстонии ситуация такая же, как во Франции. Затем журналистов попросили выйти из помещения и началась встреча.

К моменту начала важного голосования со встречи с Ле Пен в зал Рийгикогу бросился парламентарий Яак Мадисон. На вопрос журналиста, куда он направляется, Мадисон ответил: «Голосовать!»

Также сегодня в Доме Черноголовых пройдет встреча Яака Мадисона (EKRE), Марин Ле Пен, Олли Котро («Истинные финны»), Андерса Вистисена (Датская народная партия) и Мануэля Вескови («Лига Севера»).