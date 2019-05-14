Полиция задержала ехавший на бешеной скорости Mercedes

Заметив полицейских, водитель прибавил скорость и свернул в направлении Раквере. Патруль последовал за машиной и дал знак остановиться, но управлявший автомобилем мужчина не выполнил это распоряжение. Он попытался скрыться от полиции, и в городе смог развить скорость до 120 км/ч. В Раквере на улице Яама 23-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель попытался сбежать, но полицейские задержали его.