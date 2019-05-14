Вт, 14.05.2019
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  • Полиция задержала ехавший на бешеной скорости Mercedes

Полиция задержала ехавший на бешеной скорости Mercedes

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Дмитрий Котюх/Järva Teataja

В воскресенье около 13.45 полицейский патруль заметил возле поселка Няпи движущийся автомобиль Mercedes Benz, о котором ранее было сообщено, что за рулем может находиться мужчина, не имеющий водительских прав. 

Заметив полицейских, водитель прибавил скорость и свернул в направлении Раквере. Патруль последовал за машиной и дал знак остановиться, но управлявший автомобилем мужчина не выполнил это распоряжение. Он попытался скрыться от полиции, и в городе смог развить скорость до 120 км/ч. В Раквере на улице Яама 23-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель попытался сбежать, но полицейские задержали его. 

В машине находились и пассажиры -  22-летняя женщина и несовершеннолетний ребёнок.

Мужчина был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в арестный дом, возбуждено криминальное производство. Задержанный ранее уже наказывался в криминальном порядке за управление моторным транспортным средством без прав.

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