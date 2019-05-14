Вт, 14.05.2019
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Любовь длиной в 18 лет подошла к концу

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AS Roma süda ja kõva võitleja Daniele De Rossi.

ФОТО: SIMONE ARVEDA / EPA

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона, передает championat.com.

35-летний футболист не планирует завершать карьеру летом и продолжит выступление в другом клубе. При этом пока неизвестно, в какой команде хавбек будет играть.

Последним матчем для Де Росси в составе «Ромы» станет встреча заключительного, 38-го, тура итальянской Серии А с «Пармой», которая состоится 26 мая на стадионе «Олимпико» в Риме.

Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Также Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.

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