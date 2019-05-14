Население страны в прошлом году увеличилось, но доля эстонцев сократилась

На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал уточненные данные о численности населения и факторах его изменения. Согласно разосланному пресс-сообщению, по состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживали 1 324 820 человек, что на 5687 человек больше, чем годом ранее в это же время, пишет Postimees.
Почти на две тысячи человек увеличилось и количество эстонцев, в общей сложности достигнув в прошлом году показателя в 907 628 человек. В то же время, опубликованные данные показывают, что долгосрочная тенденция доли эстонцев пошла на спад.
В 2018 году численность населения снизилась на 1384 человек за счет естественного прироста, то есть из-за негативного соотношения количества рождений и смертей, но из-за положительного миграционного сальдо увеличилось на 7071 человека. Из-за перевеса иммиграции в итоге численность населения увеличилась.
И хотя естественный прирост в прошлом году был негативным, имеются подтверждения тому, что рождаемость в Эстонии увеличилась. «В прошлом году родились 14 367 детей, что почти на 600 детей больше, чем годом ранее. Количество рождений больше чем сейчас было только в 2011 году», - сообщил Департамент статистики.
Заслуживает внимания тот факт, что количество рождений увеличилось, несмотря на то, что количество женщин детородного возраста сократилось. По сравнению с началом нынешнего десятилетия, количество женщин активного детородного возраста – 20-39 лет – уменьшилось почти на 21 000 человек, то есть на 11 процентов.
Суммарный коэффициент рождаемости, который показывает предположительное количество детей на одну женщину, в 2018 году увеличился до 1,67. Годом ранее он составлял 1,59. По сути, резкое увеличение рождаемости по сравнению с предыдущим годом, по оценке Департамента статистики, можно связать с увеличением государственного пособия для семей с тремя и больше детьми. В этом веке коэффициент рождаемости самым большим был в период 2008-2010 годов (1,72) и самым низким в 2001 году (1,32).
Иммигрантов больше чем эмигрантов
Поскольку рождение детей в Эстонии по-прежнему откладывается на более поздний возраст, суммарный коэффициент рождаемости, как периодический показатель поколений, достигающих конца детородного периода, систематически ниже реального среднего количества детей. По оценке ученого-демографа Аллана Пуура, опираясь на прежнюю информацию, можно сказать, что женщины и их партнеры, родившиеся в начале 1980-х годов, которым сейчас под 40 лет, к окончанию детородного периода имеют в среднем 1,80-1,85 ребенка.
Если количество рождений увеличилось, что количество смертей, по сути, остается стабильным в течение более чем 10 лет. В прошлом году в Эстонии умер 15 751 человек. По сравнению с началом 2000-х годов, когда количество смертей уверенно превышало границу в 18 000 человек, речь идет о заслуживающем внимания положительном изменении. Причиной этому является увеличение продолжительности жизни.
Также естественный прирост, то есть разница между количеством рождений и смертей, последние семь лет остается примерно одинаковой. «Показатель прироста в стабильной ситуации, при которой количество людей пожилого возраста увеличивается, а количество женщин детородного возраста уменьшается – это позитивный момент», - говорится в сообщении Департамента статистики.
Новые тенденции миграции в прошлом году продолжились или углубились. Увеличение количества населения из-за внутренней миграции, или внутригосударственной смены места жительства, в основном наблюдалось в Харьюском и Тартуском уездах, но не в центрах, а в пригородах и других уголках уездов. В начале 2019 года в Харьюмаа проживали 45,1 процента населения Эстонии. Количество харьюмаасцев увеличилось за год на 8500 человек, то есть на 0,4 процента в долевом соотношении численности населения. Из-за внутренней миграции больше всего жителей потерял Ида-Вируский уезд.
По сообщению Департамента статистики, 2018 год стал уже четвертым годом подряд, когда сальдо иммиграции было положительным: количество приезжающих превысило количество уезжающих на 7071 человека. «Из 17 547 человек, начавших жить в Эстонии, уехали 10 476 человек. Размер иммиграции по сравнению с прошлым годом не изменился, но уехавших оказалось на пару тысяч человек меньше».
По словам Пуура, при толковании миграционной статистики нужно учитывать, что, начиная с 2015 года, количество внутренних и внешних мигрантов, кроме зарегистрированной иммиграции и эмиграции, содержит и отдаленную оценку не задокументированной миграции, которая основана на «следах», оставленных людьми в регистрах.
«В 2017 году на долю официально не задокументированной миграции выпало почти 60 процентов положительного миграционного сальдо Эстонии. Разница между зарегистрированной и не задокументированной миграциями прошлого года пока не опубликована, но можно предположить, что их относительные пропорции существенно не изменились», - объяснил ученый-демограф.
По словам Пуура, это тема для размышлений учреждений, занимающихся учетом миграции и численности населения, прежде всего, Министерства внутренних дел, поскольку у государства нет достоверной информации о прибытии примерно 10 000 человек, и отъезде 8000 человек: «В контексте одного года это весьма большие цифры».
Из опубликованной миграционной статистики выясняется, что приехавших иностранцев (граждан других стран – ред.) в прошлом году было намного больше, чем уехавших. Граждан Эстонии среди эмигрантов было 63 процента, но среди иммигрантов лишь 45 процентов. Таким образом, численность населения росла, прежде всего, из-за приезда в Эстонию граждан других стран – граждане Эстонии среди приехавших составили в миграционном сальдо лишь 18 процентов, в то время как львиную долю – 82 процента, или 5800 человек из 7000 – люди, которые не имели эстонского гражданства. Одновременно это означает и то, что доля эстонцев в общей численности населения страны сократилась.
По сообщению Департамента статистики, больше всего в Эстонию приехало людей в возрасте 20-34 лет, а уехало в возрасте 25-34 лет. Чаще всего иммигранты обосновывались жить в Харьюмаа (64 процента), а точнее в Таллинне (55 процентов), но важным пунктом назначения был и Тартумаа (14 процентов). Таким образом, доля эстонцев в Харьюмаа сократилась с 59,9 процента до 59,6 процента. В Таллинне с 53 процентов, до 52,7 процента. Доля эстонцев сократилась и в Тартумаа – с 63,9 процента до 63,4 процента, а в самом Тарту - с 60,8 процента до 60,2 процента.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, по состоянию на 1 января 2015 года доля эстонцев в численности населения страны составляла 69 процентов, а на начало 2019 года она сократилась до 68,5 процента. Среди 20-44-летних доля эстонцев сократилась больше всего – с 70,3 процента до 69,2 процента. Поскольку иммиграция больше всего касается именно этой возрастной группы, то она оказывает большее влияние именно на более молодые возрастные группы.
«Сейчас в более молодых возрастных группах самая маленькая доля эстонцев среди 30-39-летних – 67 процентов. Это явно тот возраст, на который отъезд эстонцев и приезд представителей других народов в прежние годы оказал самое большое влияние»,- добавила аналитик. В общей численности населения доля эстонцев самой маленькой остается среди 65-69-летних, что отражает влияние иммиграции времен оккупации.
Таммур объяснила и то, что при сравнении доли эстонцев через годы нужно учитывать, что более новую и точную методику учета миграции приняли в использование лишь в 2015 году: «Раньше незарегистрированной оставалась часть иммиграции, а также часть эмиграции, а данные о количестве эстонцев и неэстонцев были недостаточно точными».
Во избежание путаницы, аналитик советует при сравнении прежних лет использовать, прежде всего, данные, полученные в ходе переписи населения. «Во время между переписями доля эстонцев оценивалась больше реальной, а из-за последующего после переписи переоценивания доля эстонцев резко падала вниз, что не принципиально, но может вызывать вопросы», - сказала она.
Помощь в адаптации для новоприбывших
Прокомментировавшая в общих чертах положительные демографические показатели новостям Vikerraadio (9.05.2019) министр народонаселения Рийна Сольман («Отечество») отметила, что изменение состава народонаселения все же огорчает ее: «Доля эстонцев сократилась – и в плане общей численности населения, и больше всего среди молодежи». Она добавила, что масштабы иммиграции в действительности нуждаются в «лучшем регулировании, чтобы доля населения с родным эстонским языком не сокращалась».
Сольман считает, что в то же время важно помогать и так называемым новоприбывшим в слиянии с эстонским обществом: «Это те люди, у которых нет корней в Эстонии, но они приехали сюда по разным причинам – учеба, семья или интерес к стране. Мы пытаемся помочь им понять жителей Эстонии и их жизненный уклад, а также научить их нашим традициям и, конечно же, эстонскому языку».
По словам министра народонаселения, сейчас приезжающим в Эстонию предлагаются бесплатные программы адаптации, которые содержат и обучение языку.
Для обслуживания новоприбывших в городке Юлемисте в Таллинне в ноябре прошлого года был открыт Международный дом. Там приехавшие в Эстонию люди могут в одном месте получить всю нужную информации, и кроме консультирования на месте оформить личный код и зарегистрировать место жительства. Международный дом создан при сотрудничестве государства и частных фирм, его поддерживает Фонд развития предпринимательства (EAS).
С Международным домом связана и программа фонда по вербовке иностранных специалистов «Work in Estonia», которая должна помогать в том, чтобы прием на работу зарубежного таланта был для предприятий как можно более гладким, а Эстония привлекательной для трудовой миграции. Цель программы – заманить к концу 2020 года в Эстонию 2000 иностранных специалистов в области инфотехнологий. Создан и сайт workinestonia.com, а предприятиям предлагается дотация на зарубежную вербовку до 2000 на одного приехавшего в Эстонию на работу специалиста в области инфотехнологий.