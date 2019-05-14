Население страны в прошлом году увеличилось, но доля эстонцев сократилась

По сообщению Департамента статистики, 2018 год стал уже четвертым годом подряд, когда сальдо иммиграции было положительным: количество приезжающих превысило количество уезжающих на 7071 человека. «Из 17 547 человек, начавших жить в Эстонии, уехали 10 476 человек. Размер иммиграции по сравнению с прошлым годом не изменился, но уехавших оказалось на пару тысяч человек меньше».

По словам Пуура, при толковании миграционной статистики нужно учитывать, что, начиная с 2015 года, количество внутренних и внешних мигрантов, кроме зарегистрированной иммиграции и эмиграции, содержит и отдаленную оценку не задокументированной миграции, которая основана на «следах», оставленных людьми в регистрах.

«В 2017 году на долю официально не задокументированной миграции выпало почти 60 процентов положительного миграционного сальдо Эстонии. Разница между зарегистрированной и не задокументированной миграциями прошлого года пока не опубликована, но можно предположить, что их относительные пропорции существенно не изменились», - объяснил ученый-демограф.

По словам Пуура, это тема для размышлений учреждений, занимающихся учетом миграции и численности населения, прежде всего, Министерства внутренних дел, поскольку у государства нет достоверной информации о прибытии примерно 10 000 человек, и отъезде 8000 человек: «В контексте одного года это весьма большие цифры».

Из опубликованной миграционной статистики выясняется, что приехавших иностранцев (граждан других стран – ред.) в прошлом году было намного больше, чем уехавших. Граждан Эстонии среди эмигрантов было 63 процента, но среди иммигрантов лишь 45 процентов. Таким образом, численность населения росла, прежде всего, из-за приезда в Эстонию граждан других стран – граждане Эстонии среди приехавших составили в миграционном сальдо лишь 18 процентов, в то время как львиную долю – 82 процента, или 5800 человек из 7000 – люди, которые не имели эстонского гражданства. Одновременно это означает и то, что доля эстонцев в общей численности населения страны сократилась.

По сообщению Департамента статистики, больше всего в Эстонию приехало людей в возрасте 20-34 лет, а уехало в возрасте 25-34 лет. Чаще всего иммигранты обосновывались жить в Харьюмаа (64 процента), а точнее в Таллинне (55 процентов), но важным пунктом назначения был и Тартумаа (14 процентов). Таким образом, доля эстонцев в Харьюмаа сократилась с 59,9 процента до 59,6 процента. В Таллинне с 53 процентов, до 52,7 процента. Доля эстонцев сократилась и в Тартумаа – с 63,9 процента до 63,4 процента, а в самом Тарту - с 60,8 процента до 60,2 процента.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, по состоянию на 1 января 2015 года доля эстонцев в численности населения страны составляла 69 процентов, а на начало 2019 года она сократилась до 68,5 процента. Среди 20-44-летних доля эстонцев сократилась больше всего – с 70,3 процента до 69,2 процента. Поскольку иммиграция больше всего касается именно этой возрастной группы, то она оказывает большее влияние именно на более молодые возрастные группы.