Пеэтер Хельме: два совета Центристской партии

Несколько упрощая, можно сказать, что название этой проблемы – EKRE. Хотя, конечно, не только. Называющая себя центристской, но в действительности практиковавшая левый популизм или левый либерализм партия не упростила себе жизнь, пригласив в правительство партии из правого крыла эстонского политического спектра. Причем положение невозможно облегчить, утверждая, что по некоторым вопросам коалиционный партнер, т.е. EKRE, - вовсе не такая уж и правая партия. Образ важнее, чем то, где находится партия на шкале правизны-левизны или ее экономические и финансово-политические позиции. А образ EKRE - националистический.

Что может сделать Центристская партия в этой ситуации? Как партия может спасти свой рейтинг от падения в низшую лигу?

Возможности все же есть. Вернут ли они себе тех русскоязычных избирателей, которые сейчас повернулись к социал-демократам и «Ээсти 200» - конечно, вопрос. До следующих муниципальных выборов еще есть время, Центристская партия находится у власти, и это источник не только трудностей, но и возможностей.

Прежде всего, министру социальных дел Танелю Кийку надо продавить внеочередное повышение пенсий. Деньги на это необходимо найти. Это священный долг Центристской партии, если вспомнить, как громогласно и Юри Ратас, и другие центристы говорили о помощи старикам во время избирательной кампании. И это шанс для Центристской партии – найти эти деньги, пойти на компромиссы по другим вопросам, а затем представить повышение пенсий как большой триумф.