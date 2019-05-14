Пеэтер Хельме: два совета Центристской партии

Очевидно, многие центристы проводят сейчас бессонные ночи. И вовсе не для того, чтобы слушать щебетание весенних птиц за окном или восхищаться ранними восходами солнца. У партии премьер-министра есть проблема, и она никуда не девается, пишет Пеэтер Хельме в Postimees.
Несколько упрощая, можно сказать, что название этой проблемы – EKRE. Хотя, конечно, не только. Называющая себя центристской, но в действительности практиковавшая левый популизм или левый либерализм партия не упростила себе жизнь, пригласив в правительство партии из правого крыла эстонского политического спектра. Причем положение невозможно облегчить, утверждая, что по некоторым вопросам коалиционный партнер, т.е. EKRE, - вовсе не такая уж и правая партия. Образ важнее, чем то, где находится партия на шкале правизны-левизны или ее экономические и финансово-политические позиции. А образ EKRE - националистический.
Что может сделать Центристская партия в этой ситуации? Как партия может спасти свой рейтинг от падения в низшую лигу?
Возможности все же есть. Вернут ли они себе тех русскоязычных избирателей, которые сейчас повернулись к социал-демократам и «Ээсти 200» - конечно, вопрос. До следующих муниципальных выборов еще есть время, Центристская партия находится у власти, и это источник не только трудностей, но и возможностей.
Прежде всего, министру социальных дел Танелю Кийку надо продавить внеочередное повышение пенсий. Деньги на это необходимо найти. Это священный долг Центристской партии, если вспомнить, как громогласно и Юри Ратас, и другие центристы говорили о помощи старикам во время избирательной кампании. И это шанс для Центристской партии – найти эти деньги, пойти на компромиссы по другим вопросам, а затем представить повышение пенсий как большой триумф.
Во-вторых – и, может быть, именно по вышеупомянутой теме – Центристской партии необходимо пойти на столкновение с EKRE по какому-то вопросу. Возможно, вопрос пенсий для этого слишком весом, возможно, нет. В любом случае конфликт должен быть публичным, громогласным и – что важнее всего – должен завершиться победой Центристской партии. Или как минимум видимой победой. Партия премьер-министра должна суметь продемонстрировать свою способность поставить партнера по коалиции на место, установить свои правила и показать каждому сомневающемуся, кто хозяин в Доме Стенбока. Даже если это иллюзия, даже если это будет ссора, о которой заранее договорятся с национал-консерваторами за кулисами и от которой теоретически выиграли бы обе партии, Центристской партии и Юри Ратасу крайне необходим этот маленький конфликт.