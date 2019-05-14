В Эстонии почти 30 000 квартир, в которых нет ни воды, ни туалета, ни центрального отопления

Кроме того, в Эстонии есть всего чуть больше 40 000 квартир, в которых наличествует только одно из перечисленных удобств. То есть, например, квартира, где нет водопровода, туалета и ванной, но есть центральное отопление.

Такую картину открывают январские данные 2018 года Департамента статистики, из которых выясняется, что в Эстонии имеется всего 718 600 жилых помещений. Из них заселено сейчас около 76 процентов, то есть 542 500.

Площадь половины из них - меньше 60 квадратных метров, четверть имеют площадь в 60-68 квадратных метров, а остальная четверть – более 80 квадратных метров. Почти две трети заселенных жилых помещений состоят из двух-трех комнат.

В 66 процентах заселенных жилых помещений имеются все удобства: водопровод, туалет, ванная или душ и центральное отопление.

Эстонский жилой фонд можно считать и достаточно старым. Например, из имеющихся жилых помещений лишь 11 процентов, то есть 78 000, расположены в зданиях, построенных в 2001 году и позже. Все остальные дома были построены в прошлом веке.