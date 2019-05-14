Формула-1 включила в официальный календарь Гран-при Голландии и может отказаться от Гран-при Испании

Напомним, в последний раз на трассе «Зандворт» Гран-при Формулы-1 проводился в 1985 году. Ранее сообщалось, что Гран-при Нидерландов в календаре может заменить Гран-при Испании. Если Ф-1 так и не договорится с промоутером Гран-при Испании, то голландскому этапу могут предоставить слот в календаре в начале мая перед Гран-при Монако. Контракт с испанским этапом на трассе «Каталунья» истекает в конце 2019 года, при этом Гран-при Испании потерял государственную поддержку.