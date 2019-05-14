Телевидение делает фастфуд: Елена Фролова о невидимой культуре

- Бог, Россия, Суздаль, женщина.
Душа, гитара, голос, путь.
Романсы, песня, сердце, век Серебряный.
Духовный стих и гусли. Грусть.
Елена Борисовна, это про вас?
- Похоже, что да. Прямо набор весь мой (смеется).
- Чего, по-вашему, не хватает?
- Я думаю, что не хватает мамы, сына, собственно семьи. Это самое главное, и это был процесс обретения для меня. Я ни о чем жалею, всему свое время. Просто так получилось, что был путь лет в двадцать, вне возможности где-то остановиться. Это была нормальная жизнь барда-бродяги, такое уникальное накопление личного опыта. Даже лет пять было так, что больше трех дней я нигде не оставалась. Сейчас мне очень важно, чтобы был дом, чтобы в моей семье все было хорошо. Чтобы дорога продолжалась, но был все время этот первоначальный пункт, куда всегда возвращаешься, зная, что тебя там ждут.
Первая родина
Очень важная история связана с Латвией, где я родилась и выросла. Я прекрасно видела, как там, собственно, как и у вас в Эстонии, и в Литве, относятся к народной песне, к инструменту. В Латвии – кокле, у вас – каннель. Для меня это было очень важным примером, когда я вернулась в восемнадцать лет в Россию.
Я стала искать свои корни, уже имея внутри ощущение, как люди любят свою песню, как живут в ней. Не просто где-то формально она существует в музеях, куда не войти, и “руками не трогать”. Люди в этом живут и они радостно передают это своим детям, и делятся с теми, кто приезжает. Это какое-то отдельное счастье.
Я помню Праздник песни, когда весь народ выходит на улицы в национальных костюмах. Это как Бессмертный полк для нас сейчас. По сути - это встреча со своими предками, со своими корнями.
Гусли
Когда я впервые услышала гусли в Суздале, как будто дорожка раскрылась в какое-то пространство, которое меня потрясло. Это народный код приплясок, ведь у каждого народа свои колыбельные, свои тритатушки. В Финляндии поют одно, у нас другое, это и есть наш код: плясовые, наигрыши, колокола. Я сейчас учусь на звонаря. Недаром все звонари, которых я знаю - ещё и гусляры, потому что манера звонить – это те самые тритатушки со своими региональными особенностями. Плюс церковные обрядовые вещи - свадьбы, похороны. Это и есть музыкальный код. Поэтому я в какой-то момент даже придумала сделать фестиваль в Суздале, который я назвала “Гусли мира”. Гусли как обретение корней.
Сцена
Каждый раз на концерте происходит некое путешествие. Когда оно совместное, оно намного интереснее. Песни каждый раз по-новому звучат, по-новому приходят. Само сочетание людей и обстановки, моего голоса – это все создает уникальность ситуации. Я люблю работать в студии, но на живом выступлении есть момент единения, когда все как будто вместе чуть-чуть обнялись и приподнялись, это ощущение бесценно. Наверно, ради этих минут вся жизнь и происходит.
Чудо, что это так, ничего ведь не предвещало. У меня не было слуха, у меня нет музыкального образования. Есть только внутреннее желание, и люди, которые хотят слушать, которые зовут и продолжают звать. Могло бы ведь всё закончиться тремя фестивалями, а оно всё идет и идет. Я без претензий, я только “подставляю ладони”. Я ничего ведь особенного не делаю, просто люблю и счастлива.
Личный путь
Надо найти то настоящее, что тебя трогает, в чем ты на данный момент счастлив. Всё ведь меняется, и это чудо. Чудо, что ты не знаешь, что будет завтра, какой ты будешь, что с тобой будет.
Иногда бывает страшно, но бороться со страхом бессмысленно. Ты становишься тем, с чем борешься (смеется). Скорее надо находить пути договариваться, поэтому и существуют психологи, батюшки, книги, прогулки в конце концов на природе, которая с тобой разговаривает. Нужно беседовать, не закрываться, нужно стараться общаться.
Духовный стих
Есть духовный стих как часть духовной религиозной жизни народа, когда какие-то сюжеты из Библии переосмысливаются для народа, где-то попроще, где-то неожиданно. Фантазия народная не проще, она иногда в других словах. Иногда бабушки в деревне так говорят, таким живым языком, такими оборотами - хоть сказки пиши. Духовные стихи, например, поют во время поста, чтобы не потерять это состояние. Я люблю их потому, что они простые и добрые. Есть такие настоящие верующие бабушки, почти святые, которые даже не знают, что они святые и добрые, просто на них вся семья держится и весь мир.
Есть ещё светская духовная поэзия, но это уже другая история. Был такой потрясающий поэт Вениамин Блаженный. Он всю жизнь разговаривал с Богом как с другом, как с отцом, спорил с ним, просил пощады. Эта удивительная поэзия, на мой взгляд - тоже продолжение духовного стиха в человеке.
Духовный стих – это понятие жанра, а духовная поэзия – это продолжение осмысления духовного пути, уже личностное для каждого поэта. Я написала “Дороженьку”, уже пару раз по телевидению объявили, что это духовный стих девятнадцатого века (смеется). Приятно. Здорово, что она так влилась. Она появилась, когда у меня появились гусли.
Невидимая культура
Есть такой удивительный образ в литературе. Шел человек по дороге. Вдруг на обочине он увидел, как гусеница собирается превратиться в бабочку. Он знал, что чем теплее, тем быстрее этот процесс происходит, и при этом торопился. Ему очень хотелось увидеть как это будет, и он решил согреть будущую бабочку в руках. Бабочка появилась быстрее, но четыре раза взмахнула крыльями и умерла.
Сейчас всё нужно быстро: чтобы ты успел за свою жизнь появиться, показаться, чтобы лучи славы тебя обожгли. По большому счету, телевидение делает фастфуд. Что потом с человеком после такого быстрого процесса происходит, каждый разбирается сам, ему никто не собирается помогать.
У настоящего в природе есть свои законы. Нужно подготовить почву, правильно посадить зернышко, поливать и ухаживать, ждать хрупкий росток и защищать его. Потом вырастает дерево, которое защищает тебя от солнца.
Настоящее не хуже и не лучше, и на телевидении выступают хорошие люди, и есть хорошие передачи, но настоящее живет по другим законам. Не факт, что стихи, которые лежат у человека в столе, сейчас зазвучат и их все поймут и примут. Иногда двести лет должно пройти.
Юбилей
Был момент, когда мне казалось, что я что-то не успела, не догнала поезд. Сейчас я понимаю, что возраст – это просто возраст. Мне кажется, что если человек внутри жив, то любой возраст прекрасен.
Да, я вижу себя в зеркале, человек меняется, что делать. При этом, самое ценное, что есть у каждого человека – это личный опыт. У меня он прекрасный (смеется). Чего только не было, и отчаяние было, но я благодарна. Благодарна каждому человеку, который появился в моей жизни.
Концерты в Эстонии
Привезу в этот раз новые альбомы свои, и привезу очень хорошего поэта Марию Теплякову. Последний год она писала стихи, а я песни. Это был потрясающий творческий запой (смеется), мы сделали пластинку. Это начало записей, посвященных моей дружбе с четырьмя современными поэтами. Ведь я до сих пор жила в книгах, в судьбах поэтов, которые уже покинули нас. Каждый раз, когда поешь песню живому поэту, ему хочется жить и дышать, и писать стихи. Это и есть живая жизнь. Это радость моего бытия. Привезем гусли, новые и старые песни. Постараемся, чтобы все концерты были разными.