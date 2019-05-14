Телевидение делает фастфуд: Елена Фролова о невидимой культуре

- Бог, Россия, Суздаль, женщина.

Душа, гитара, голос, путь.

Романсы, песня, сердце, век Серебряный.

Духовный стих и гусли. Грусть.

Елена Борисовна, это про вас?

- Похоже, что да. Прямо набор весь мой (смеется).

- Чего, по-вашему, не хватает?

- Я думаю, что не хватает мамы, сына, собственно семьи. Это самое главное, и это был процесс обретения для меня. Я ни о чем жалею, всему свое время. Просто так получилось, что был путь лет в двадцать, вне возможности где-то остановиться. Это была нормальная жизнь барда-бродяги, такое уникальное накопление личного опыта. Даже лет пять было так, что больше трех дней я нигде не оставалась. Сейчас мне очень важно, чтобы был дом, чтобы в моей семье все было хорошо. Чтобы дорога продолжалась, но был все время этот первоначальный пункт, куда всегда возвращаешься, зная, что тебя там ждут.

Первая родина

Очень важная история связана с Латвией, где я родилась и выросла. Я прекрасно видела, как там, собственно, как и у вас в Эстонии, и в Литве, относятся к народной песне, к инструменту. В Латвии – кокле, у вас – каннель. Для меня это было очень важным примером, когда я вернулась в восемнадцать лет в Россию.

Я стала искать свои корни, уже имея внутри ощущение, как люди любят свою песню, как живут в ней. Не просто где-то формально она существует в музеях, куда не войти, и “руками не трогать”. Люди в этом живут и они радостно передают это своим детям, и делятся с теми, кто приезжает. Это какое-то отдельное счастье.

Я помню Праздник песни, когда весь народ выходит на улицы в национальных костюмах. Это как Бессмертный полк для нас сейчас. По сути - это встреча со своими предками, со своими корнями.

Гусли

Когда я впервые услышала гусли в Суздале, как будто дорожка раскрылась в какое-то пространство, которое меня потрясло. Это народный код приплясок, ведь у каждого народа свои колыбельные, свои тритатушки. В Финляндии поют одно, у нас другое, это и есть наш код: плясовые, наигрыши, колокола. Я сейчас учусь на звонаря. Недаром все звонари, которых я знаю - ещё и гусляры, потому что манера звонить – это те самые тритатушки со своими региональными особенностями. Плюс церковные обрядовые вещи - свадьбы, похороны. Это и есть музыкальный код. Поэтому я в какой-то момент даже придумала сделать фестиваль в Суздале, который я назвала “Гусли мира”. Гусли как обретение корней.

Сцена