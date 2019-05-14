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Хотя в целом работа с компьютером - довольно комфортное занятие и, например, по сравнению с работой лопатой физически довольно лёгкая, в конторской работе тоже есть свои сложности. В первую очередь, конечно, потому что из-за работы, требующей сосредоточенности, устаёт мозг. Автор техноблога Telia Digitark Март Лаанемяги рассматривает решение, облегчающее жизнь офисного работника.

Неудобно также бывает, когда одновременно необходимо держать открытыми несколько программ и одновременно решать разные задачи. В такой ситуации много времени тратится на переход между окнами и навигацию между программами. Проще всего в этой ситуации увеличить площадь экрана, поскольку так можно одновременно держать открытыми множество окон, а на переключение между окнами и переход между программами не тратится лишнее время. Особенно актуально это для ноутбуков, у которых площадь экрана сама по себе маленькая.

Чем больше площадь экрана, тем лучше

Увеличить площадь экрана можно несколькими способами. Самый простой – купить монитор побольше. Ещё лучше, если дополнительных мониторов несколько. Это очень удобно и эффективно с точки зрения работы. Однако здесь возникает проблема с подключением кабелей, поскольку все мониторы должны получать входящий сигнал для того, чтобы показывать изображение и работать одновременно. Это означает, что в компьютере должна быть видеокарта с несколькими выходами, также образуется несколько проводов.