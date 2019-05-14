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В Центре русской культуры стартуют Дни славянской письменности и культуры

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ФОТО: Центр русской культуры

15 мая в Центре русской культуры стартуют традиционные XI Дни славянской письменности и культуры.

15 мая в 16.00

Открытие выставки «Вновь я посетил...»

16 мая в 18.00 Большой зал

К 100-летию ВГИКа. Открытие фестиваля «Невиданное кино»

20 мая

16.00 - Открытие выставки детского рисунка «Там чудеса...». По сказкам А.С.Пушкина

16.30 - Открытие выставки «Гюнтер Рейндорф. Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина»

17.00 Конференц-зал - Лекция Т.Червовой «Своей небесной благодатью...»

21 мая

12.00 Конференц-зал - Лекция С.Минина "Рисунок в творчестве А.С.Пушкина"

18.00 Малый зал

«Пушкин и музыка». Концерт солистов Русского филармонического общества

22 мая

11.00 Малый зал – Лекция В.Игнатова "Музыка к произведениям А.С.Пушкина"

18.00 Малый зал - «О, если б голос мой умел сердца тревожить!»

Концерт хоров «Русь» и «Элегия»

23 мая в 11.00 Конференц-зал

Лекция В.Лаура «А.С.Пушкин и его время в портретной живописи первой половины Х1Х»

24 мая

14.00 Малый зал - Встреча с С.Фёдоровым (С.-Петербург)

Свободный диалог на тему: «Весёлое имя - Пушкин»

17.00 - Открытие выставки «Я к Вам пишу...».

19.00 Малый зал - «Под сенью дружных муз». Концерт хора «Славянка».

25 мая

12.00 Малый зал - «Кошкин дом». Молодежный иммерсивный проект.

13.00 Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Концерт духовной музыки.

16.00 Малый зал

«Песенные мостки». Фольклорный концерт

25 мая в 18.00 Большой зал

День белорусской культуры.

26 мая

12.00 Малый зал - Ретроспектива научно-образовательных фильмов Всероссийского музея А.С. Пушкина

16.00 Большой зал

День украинской культуры.

18.00 Малый зал

«Хороши весной в саду цветочки» Концерт ансамбля «Славутич».

4 и 5 июня в 18.00 Большой зал

Показ фильмов по произведениям А.С.Пушкина из Госфильмофонда РФ

6 июня в 19.00 Большой зал

Большой праздничный вечер, посвящённый 220-летию А.С.Пушкина.

7 июня 18.00 Малый зал

«С Пушкиным на дружеской ноге». Вечер Пушкинского общества в Эстонии.

Вход на все мероприятия Дней славянской культуры и письменности свободный.

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