В Центре русской культуры стартуют Дни славянской письменности и культуры

15 мая в Центре русской культуры стартуют традиционные XI Дни славянской письменности и культуры.
15 мая в 16.00
Открытие выставки «Вновь я посетил...»
16 мая в 18.00 Большой зал
К 100-летию ВГИКа. Открытие фестиваля «Невиданное кино»
20 мая
16.00 - Открытие выставки детского рисунка «Там чудеса...». По сказкам А.С.Пушкина
16.30 - Открытие выставки «Гюнтер Рейндорф. Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина»
17.00 Конференц-зал - Лекция Т.Червовой «Своей небесной благодатью...»
21 мая
12.00 Конференц-зал - Лекция С.Минина "Рисунок в творчестве А.С.Пушкина"
18.00 Малый зал
«Пушкин и музыка». Концерт солистов Русского филармонического общества
22 мая
11.00 Малый зал – Лекция В.Игнатова "Музыка к произведениям А.С.Пушкина"
18.00 Малый зал - «О, если б голос мой умел сердца тревожить!»
Концерт хоров «Русь» и «Элегия»
23 мая в 11.00 Конференц-зал
Лекция В.Лаура «А.С.Пушкин и его время в портретной живописи первой половины Х1Х»
24 мая
14.00 Малый зал - Встреча с С.Фёдоровым (С.-Петербург)
Свободный диалог на тему: «Весёлое имя - Пушкин»
17.00 - Открытие выставки «Я к Вам пишу...».
19.00 Малый зал - «Под сенью дружных муз». Концерт хора «Славянка».
25 мая
12.00 Малый зал - «Кошкин дом». Молодежный иммерсивный проект.
13.00 Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Концерт духовной музыки.
16.00 Малый зал
«Песенные мостки». Фольклорный концерт
25 мая в 18.00 Большой зал
День белорусской культуры.
26 мая
12.00 Малый зал - Ретроспектива научно-образовательных фильмов Всероссийского музея А.С. Пушкина
16.00 Большой зал
День украинской культуры.
18.00 Малый зал
«Хороши весной в саду цветочки» Концерт ансамбля «Славутич».
4 и 5 июня в 18.00 Большой зал
Показ фильмов по произведениям А.С.Пушкина из Госфильмофонда РФ
6 июня в 19.00 Большой зал
Большой праздничный вечер, посвящённый 220-летию А.С.Пушкина.
7 июня 18.00 Малый зал
«С Пушкиным на дружеской ноге». Вечер Пушкинского общества в Эстонии.
Вход на все мероприятия Дней славянской культуры и письменности свободный.