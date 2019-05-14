Вт, 14.05.2019
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«Отечество» поддержит снижение акцизов на алкоголь

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Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Sander Ilvest

Входящая в правительственную коалицию партия Isamaa поддержит снижение акцизов на алкоголь в ближайшие месяцы - соответствующая мера предусмотрена коалиционным договором, поэтому больших разногласий в правительстве по этому вопросу возникнуть не должно, сообщил во вторник ERR лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

"Мы поддерживаем снижение акциза на алкоголь, но, разумеется, в случае конкретного законопроекта должны быть очень точные расчеты - сколько, за счет чего, какое будет воздействие. Это предложение и проект решения должен представить министр финансов, после чего мы сможем его обсудить. Однако принципиальное решение было принято при заключении коалиционного договора", - сказал он.

Сеэдер добавил, что, по мнению Isamaa, нужно будет сохранить нынешнюю пропорцию в ставках акциза на крепкий и слабый алкоголь.

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) накануне заявил, что он будет настаивать на снижении акциза с 1 июля как основной меры борьбы с приграничной торговлей и привлечению финских туристов.

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