«Отечество» поддержит снижение акцизов на алкоголь

"Мы поддерживаем снижение акциза на алкоголь, но, разумеется, в случае конкретного законопроекта должны быть очень точные расчеты - сколько, за счет чего, какое будет воздействие. Это предложение и проект решения должен представить министр финансов, после чего мы сможем его обсудить. Однако принципиальное решение было принято при заключении коалиционного договора", - сказал он.