«Отечество» поддержит снижение акцизов на алкоголь

Входящая в правительственную коалицию партия Isamaa поддержит снижение акцизов на алкоголь в ближайшие месяцы - соответствующая мера предусмотрена коалиционным договором, поэтому больших разногласий в правительстве по этому вопросу возникнуть не должно, сообщил во вторник ERR лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.
"Мы поддерживаем снижение акциза на алкоголь, но, разумеется, в случае конкретного законопроекта должны быть очень точные расчеты - сколько, за счет чего, какое будет воздействие. Это предложение и проект решения должен представить министр финансов, после чего мы сможем его обсудить. Однако принципиальное решение было принято при заключении коалиционного договора", - сказал он.
Сеэдер добавил, что, по мнению Isamaa, нужно будет сохранить нынешнюю пропорцию в ставках акциза на крепкий и слабый алкоголь.
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) накануне заявил, что он будет настаивать на снижении акциза с 1 июля как основной меры борьбы с приграничной торговлей и привлечению финских туристов.