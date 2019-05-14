Вт, 14.05.2019
Президент не может вмешаться и в деятельность журналистских изданий. Однако она может показать, что, по ее оценке, свобода журналистики - важная ценность. Вилья Кийслер

Российский пассажирский самолет вернулся в Москву из-за проблем с шасси

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Самолет UTair. Иллюстративное фото.

ФОТО: Slutsky Maxim/ITAR-TASS

Самолет российской авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Милан, вернулся в аэропорт Внуково из-за проблем со стойкой шасси, передает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Инцидент произошел с лайнером Boeing 737, перевозившим 109 пассажиров. Отмечается, что после вылета у самолета не убралась стойка шасси, и командир воздушного судна запросил экстренную посадку. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва», перед приземлением командир воздушного судна вырабатывал топливо над аэропортом.

В Utair подтвердили информацию об инциденте.

Ранее в мае самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай в Мьянме.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ