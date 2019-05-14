Вт, 14.05.2019
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Суд чести центристов сделал внушение Стальнухину за нападки на Тоом

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Otse Postimehest. Yana Toom ja Indrek Tarand

ФОТО: Mihkel Maripuu

Суд чести Центристской партии Эстонии рассмотрел жалобу Яны Тоом на своего однопартийца Михаила Стальнухина и призвал последнего ознакомиться с партийным кодексом этики и в дальнейшем его придерживаться, сообщает ERR.

По словам Тоом, суд чести предложил господину Стальнухину прочитать соответствующие пункты кодекса и исходить из них в своей деятельности. 

Глава нарвского отделения Центристской партии пожаловалась в суд чести на влиятельного центриста Стальнухина, сочтя, что тот своей деятельностью причинил ущерб целостности партии в Нарве и навредил результатам Центристской партии на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа. В частности, в ходе своей избирательной кампании Стальнухн, по словам корреспондента ERR в Нарве, открыто призывал нарвитян не голосовать за Тоом, а поддерживать его.

Тоом осталась удовлетворена решением суда чести, добавив, что  напрямую ничего и не требовала, и выразила надежду, что Стальнухин последует рекомендациям суда.

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