Суд чести центристов сделал внушение Стальнухину за нападки на Тоом

По словам Тоом, суд чести предложил господину Стальнухину прочитать соответствующие пункты кодекса и исходить из них в своей деятельности.

Глава нарвского отделения Центристской партии пожаловалась в суд чести на влиятельного центриста Стальнухина, сочтя, что тот своей деятельностью причинил ущерб целостности партии в Нарве и навредил результатам Центристской партии на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа. В частности, в ходе своей избирательной кампании Стальнухн, по словам корреспондента ERR в Нарве, открыто призывал нарвитян не голосовать за Тоом, а поддерживать его.