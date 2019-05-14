Сенат США подготовил санкции против укладчиков "Северного потока-2"

Как уточняет издание, ограничения, в частности, будут введены против компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. Непосредственной мишенью санкций станут суда, которые ведут укладку морских трубопроводов. Эти суда используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет в России", пояснили сенаторы, передает Deutsche Welle.

Эксперт по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агния Григас в интервью Foreign Policy отметила, что "это одна из немногих областей, где, по сути, "Газпрому" не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов".

По иранскому образцу

Высокопоставленный республиканец, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию указал, что санкционный законопроект смоделирован на основе предыдущих санкций США, которые были направлены против экспорта иранской нефти.

Согласно законопроекту, лица, продолжающие продавать или сдавать в аренду суда, используемые для строительства "Северного потока-2", подлежат запрету на въезд в США, их имущество в США замораживается. Документ также предусматривает ряд ограничений для лиц, оказывающих финансовую, техническую или страховую поддержку таким судам.

Новые санкции не сорвут проект

Старший научный исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Ричард Нефью, однако, полагает, что подготовленные сенаторами санкции, несомненно, затруднят строительство "Северного-потока-2", но едва ли полностью остановят его.