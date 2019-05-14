Возмутивший жителей Эстонии порносайт закрыт

С сегодняшнего дня для пользователей на сайте отображается только адрес электронной почты, по которому при желании клиенты могут востребовать внесенные в качестве предоплаты деньги.

Все связанные с сайтом фирмы-владельцы зарегистрированы на Кипре. Например, среди них фигурирует полочная фирма Beronata Services Limited, во главе которой стоит фигурировавший в панамском досье Яннис Хамалис.

На эту же фирму в США зарегистрирован и торговый знак материнского портала Spygasm - Bongacams. Его впервые зарегистрировало много лет назад таллиннское предприятие IT-сектора ITM TRADE, владельцы которого в свою очередь связаны тут с услугой выдачи экспресс-кредитов.

"Мы ходатайствовали о торговой марке от лица ITM TRADE в ходе предоставления услуги и по желанию клиента передали ее ему. ITM Trade OÜ - это предприятие, предлагающее услуги бизнес-клиентам, нуждающимся в помощи, в том числе в программировании, веб-дизайне, поисковой оптимизации, онлайн-брендинге и других услугах", - пояснил руководитель ITM Trade Сергей Астафьев.

В субботу Postimees писал о том, что по меньшей мере в восьми таллиннских люксовых квартирах со стоимостью аренды в 1500 евро начиная с прошлой осени действовали привезенные с Украины, из Белоруссии и России молодые люди и девушки, в чьи обязанности входило заниматься сексом перед веб-камерами. Квартиры были арендованы одной эстонской IT-фирмой, которая утверждала, что снимает их под офисы для нужд программистов.

В квартирах не обходилось без насилия и пьянок, а владельцы недвижимости ничего не знали о реальных целях арендаторов и были шокированы. В дело вмешалась полиция и маклерские бюро.